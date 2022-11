Ab sofort sparen im Apple Store: Black Friday gestartet

Es ist Black Friday – und auch Apple mischt ab heute mit in der großen Rabatt-Schlacht. Beim Kauf von ausgewählten Produkten im Apple Online Store oder in den Apple Retail Stores gibt es obendrauf eine Geschenkkarte im Wert von 25 bis 250 Euro. Die komplette Übersicht haben wir am Ende des Artikels für euch eingefügt.

Besonders sinnvoll ist die Aktion natürlich dann, wenn ihr – aus welchen Gründen auch immer – direkt bei Apple kaufen wollt. Ich denke da zum Beispiel an die noch recht neuen AirPods Pro der zweiten Generation, die man nur im Apple Online Store mit einer persönlichen Gravur auf dem Ladecase versehen kann.

Am Montag mit REWE-Aktion kombinieren

Wichtig zu wissen: Die Black Friday Aktion bei Apple läuft noch bis einschließlich Montag. Und das eröffnet echten Sparfüchsen eine interessante Gelegenheit, denn ab Montag bekommt ihr bei REWE 20-fache Payback-Punkte beim Kauf von Apple Gift Cards – den dafür notwendigen Coupon bekommt ihr im REWE-Prospekt oder sicherlich ab Montag auch in der Payback-App.

20-fache Punkte entsprechen einem Bonus von 10 Prozent. Rechnen wir doch einfach mal am Beispiel der AirPods Pro: Ihr kauft am Montag drei 100 Euro Apple Gift Cards bei REWE und erhaltet dafür zusätzlich Payback-Punkte im Gegenwert von 30 Euro. Das Guthaben der Gift Cards fügt ihr eurer Apple-ID hinzu und kauft damit im Anschluss die AirPods Pro für 299 Euro. Von Apple gibt es dafür eine Apple Gift Card im Wert von 50 Euro als Bonus. Unterm Strich kosten euch die AirPods Pro so 219 Euro.

Diese Geschenkkarten verteilt Apple am Black Friday

iPhone 13 (mini), iPhone SE und iPhone 12: 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card iPad mini, iPad Air: 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card iPad 9. Generation: 30 Euro Apple Gift Card

30 Euro Apple Gift Card MacBook Pro (14″ & 16″): 250 Euro Apple Gift Card

250 Euro Apple Gift Card MacBook Pro M2 (13″): 200 Euro Apple Gift Card

200 Euro Apple Gift Card MacBook Air (M1 & M2), iMac (24″): 150 Euro Apple Gift Card

150 Euro Apple Gift Card Mac mini: 100 Euro Apple Gift Card

100 Euro Apple Gift Card Apple Watch SE: 50 Euro Euro Apple Gift Card

50 Euro Euro Apple Gift Card AirPods (2. & 3. Generation mit Lightning Case): 25 Euro Apple Gift Card

25 Euro Apple Gift Card AirPods Pro (2. Generation): 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card AirPods Max: 75 Euro Apple Gift Card

75 Euro Apple Gift Card Beats (Studio3, Solo3, Powerbeats Pro, Fit Pro, Studio Buds): 50 Euro Apple Gift Card

50 Euro Apple Gift Card Beats Flex: 25 Euro Apple Gift Card

25 Euro Apple Gift Card MagSafe Duo, Apple Pencil 2, Smart Folio Keyboard: 25 Euro Apple Gift Card

25 Euro Apple Gift Card Magic Keyboard für iPad Pro: 50 Euro Euro Apple Gift Card

Alle weiteren Informationen zur Aktion könnt ihr jetzt im Apple Online Store abrufen.