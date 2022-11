Pocketalk: Übersetzungs-Gadgets jetzt mit 50 Euro Rabatt kaufen

Der Hersteller Pocketalk ist vor allem bekannt für die eigenen Übersetzungsgeräte, die eine sprachübergreifende Kommunikation auf der ganzen Welt ermöglichen. Die Gadgets eignen sich vor allem für Angestellte des Gesundheitswesens, der Pädagogik, für Notfalldienste und weitere Berufsgruppen, die Sprachübersetzungen im Berufsalltag benötigen. Aber auch bei Vielreisenden können die Pocketalk-Übersetzer zum Einsatz kommen.

Das Unternehmen hat nun im Rahmen der Black Friday-Woche eine Rabattaktion gestartet, mit der sich beim Kauf des Pocketalk S oder eines Pocketalk Plus einiges sparen lässt. Beide Geräte bieten eine Zwei-Wege-Übersetzung, setzen auf die hauseigenen Übersetzungs-Datenbanken und liefern Ergebnisse in insgesamt 82 Sprachen, einschließlich lokaler Dialekte und Slang. Das sind die Features der beiden Geräte:

Bidirektionale Sprach- und Schriftübersetzungen

Unterstützung für 82 Sprachen in beliebiger Kombination

2,8″ (Pocketalk S) bzw. 3,8″ (Pocketalk Plus) Touchscreen

3G/LTE-Konnektivität

Inklusive SIM-Karte mit unbegrenzter Verbindung in 130 Ländern für zwei Jahre

WLAN

Bluetooth 4.2

Umrechnungstools (Währungen, Maße, Temperaturen)

Akkulaufzeit max. 5,5 Tage im Standby

Übersetzungszeit max. 4,5 Stunden

Erhältlich in Schwarz, Weiß, Gold und Rot

Zum Black Friday reduziert Pocketalk die beiden Sprachübersetzer Pocketalk S und Pocketalk Plus um jeweils 50 Euro, was einem Rabatt von 20 bzw. 12 Prozent entspricht. So ist der Pocketalk S aktuell zum Preis von 249 statt bisheriger 299 Euro zu haben, der Pocketalk Plus kostet nun 299 statt 349 Euro bei Amazon.

Wie sich die Übersetzungen im Alltag schlagen, wollen wir selbst bald herausfinden und hoffen, dass unser angefragtes Testexemplar des Pocketalk Plus bald bei uns eintreffen wird. Weitere Infos zu den Übersetzungs-Geräten gibt es auch auf der Website von Pocketalk.