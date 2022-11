waipu.tv: Cyberweek-Deals mit 50 Prozent Rabatt für 12 Monate

Gibt es bei euch zuhause mehr Personen als Fernseher und ständig Streit um das zu schauende Programm? Wollt ihr euch unabhängiger vom Kabelfernsehen oder der Satellitenschüssel machen? Wenn ihr eine dieser Fragen mit Ja beantworten konntet, oder einfach Lust auf einen derzeit vergünstigt erhältlichen TV-Streaming-Dienst habt, seid ihr bei den Cyberweek-Deals von waipu.tv genau richtig.

Die Cyberweek-Streaming-Deals von waipu.tv stehen ab sofort zur Verfügung. Damit lassen sich die besten Pakete des TV-Streaming-Anbieters für 12 Monate mit einem satten Rabatt von 50 Prozent genießen.

Neben dem „Perfect Plus“-Paket für nur 6,50 Euro/Monat stehen noch 2 Bundle-Varianten zur Auswahl. So gibt es für 8,00 Euro/Monat bereits waipu.tv Perfect Plus inkl. dem 4K Streaming Stick oder für nur 12,25 Euro/Monat waipu.tv Perfect Plus inklusive eines Netflix Standard-Abonnements. Bei allen drei Angeboten bekommt man 219 Sender im Paket, darunter 204 in HD, sowie einen Aufnahmespeicher von 100 Stunden.

Das Angebot von waipu.tv gilt noch bis zum 28. November 2022 um 23:59 Euro. Die beiden Perfect Plus- und Perfect Plus mit Netflix Standard-Pakete verfügen über eine Kündigungsfrist von einem Monat, das Perfect Plus mit waipu.tv 4K Stick-Paket hat eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Solltet ihr euch für das waipu.tv Perfect Plus-Paket inklusive 4K Streaming Stick entscheiden, fallen noch zusätzlich 4,99 Euro für den Versand der Hardware an. Um die Deals in Anspruch zu nehmen, besucht die Angebotsseite von waipu.tv und wählt euer bevorzugtes Paket aus.