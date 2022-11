Smartes Licht: 25 Prozent Rabatt auf Twinkly-Produkte bei Click-Licht.de

Falls ihr noch auf der Suche nach smarter Weihnachtsbeleuchtung seid, dann ist Click-Licht.de heute eine gute Anlaufstelle für euch. Mit dem Gutscheincode BWTWINKLY25 erhaltet ihr dort nämlich ab sofort einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent auf alle Produkte von Twinkly. Der Versand zu euch nach Hause ist ab einem Bestellwert von 90 Euro kostenlos.

Twinkly ist ja vor allem für seine smarte Weihnachtsbeleuchtung bekannt. Unter anderem gibt es diverse Lichterketten, die man einfach per App steuern kann. Die Besonderheit bei Twinkly: Jede einzelne LED kann mit der Kamera eures iPhone oder iPad exakt erfasst und danach individuell angesteuert werden. So sind beeindruckende Effekte und Animationen möglich. Aber auch wenn ihr es ruhiger mögt, dürfte sich in der Twinkly-App eine passende Einstellung finden. Mit einem Firmware-Update lassen sich übrigens alle Produkte von Twinkly mit HomeKit koppeln.

Das sind die Highlights der Aktion

Einen aktuellen Internet-Bestpreis gibt es bei Click-Licht.de aktuell zum Beispiel für Twinkly Cluster. Diese besonders Lichterkette hat noch mehr LED pro Meter und eignet sich daher nicht unbedingt für einen Baum, sondern viel eher für Beete, Zäune oder andere kreative Einsatzzwecke. Mit dem Gutschein kommt ihr auf einen Endpreis von 131,81 Euro. (zum Angebot)

Ihr habt gar keinen Baum im Garten, möchtet aber trotzdem ein wenig weihnachtliche Stimmung erzeugen? Dann ist das „Gestellt“ Twinkly Light Tree genau richtig für euch. Es gibt verschiedene Größen, los geht es mit einem zwei Meter langen Mast, an dem dann ein Netz aus 300 LEDs befestigt wird. Sieht im Dunkel tatsächlich aus wie ein Baum. Der Preis für die kleinste Variante beträgt aktuell 161,24 Euro. (zum Angebot)

Wenn ihr ohnehin etwas bestellt, lassen sich die Twinkly Dots prima mit in den Warenkorb legen. Die kleinste Variante für jetzt 37,49 Euro ist drei Meter lang und hat 60 einzeln ansteuerbare LEDs. Die Stromversorgung erfolgt per USB, so könnt ihr beispielsweise rund um euren Schreibtisch ein wenig Stimmung kreieren. (zum Angebot)