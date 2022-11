Im Angebot: Eve Energy im 6er-Pack für knapp 27 Euro pro Stück

Während viele andere Shops schon vorgelegt haben, hat sich Cyberport bisher vornehm zurückgehalten. Richtig losgehen soll es mit dem Black Weekend zwar erst ab dem 25. November, also am Black Friday, trotzdem gibt es jetzt schon mal ein paar Angebote zum Warmwerden.

Da wäre zum Beispiel die smarte Steckdose Eve Energy, die zu den ersten Produkten des Münchner Herstellers gehört, die ab dem 12. Dezember mit dem Matter-Update ausgestattet werden. Prinzipiell ist dann nicht mehr nur eine Verknüpfung mit Apple und HomeKit, sondern auch mit Amazon Alexa oder Google Assistant möglich, sobald auch diese Systeme ihr versprochenes Matter-Update erhalten.

In der bisherigen Black Friday Woche haben wir die Eve Energy noch nicht entdeckt, im Internet-Preisvergleich bezahlt man derzeit 38 Euro für einen smarten Stecker – und auch im Doppelpack wird es nicht wesentlich günstiger. Cyberport will es dagegen wissen und bietet euch gleich sechs Eve Energy für 159,90 Euro (zum Angebot) an. Das entspricht einem Stückpreis von 26,65 Euro.

Bitte beachtet, dass noch 4,99 Euro Versandkosten anfallen. Diese könnt ihr entweder mit dem Newsletter-Gutschein von Cyberport ausgleichen oder aber die Lieferung in eine Cyberport-Filiale wählen.