Sonos Roam: Tragbarer Multiroom-Lautsprecher auf 135 Euro reduziert

Und weiter geht es mit den Angeboten. Nicht nur Amazon mischt heute mit, sondern auch viele andere Händler. Mit dabei ist auch Cyberport, bei denen wir ein günstiges Angebot für den Sonos Roam mit Sprachsteuerung und den Sonos Roam SL ohne Sprachsteuerung entdeckt haben.

Zunächst ein paar allgemeine Worte zum Lautsprecher. Im Bezug auf die Größe und den regulären Preis von 199 Euro ist der Sonos Roam sicherlich nicht der beste Bluetooth-Speaker, den man für sein Geld bekommen kann. Allerdings, und das ist der große Vorteil, integriert sich der kleinste Sonos-Speaker im heimischen WLAN in ein bestehendes Multiroom-System. Ihr könnt ihn also im Arbeitszimmer oder im Badezimmer als Sonos-Lautsprecher verwenden und ihn bei Bedarf einfach mitnehmen und Musik per Bluetooth abspielen.

Das sind die aktuellen Angebote

Kommen wir nun zu den Preisen. Der regulär 199 Euro teure Sonos Roam mit integrierten Mikrofonen für die Sprachsteuerung per Amazon Alexa oder Google Assistant kostet heute bei Cyberport 135 Euro (Schwarz/Weiß). Ihr habt die Auswahl zwischen beiden verfügbaren Farben und der Versand zu euch nach Hause ist kostenlos.

Falls ihr auf das integrierte Mikrofon verzichten könnt, spart ihr beim Sonos Roam SL noch etwas mehr. Hier ist der Preis bei Cyberport auf 119 Euro gefallen, allerdings ist nur noch das weiße Modell verfügbar.