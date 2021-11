Black Friday Woche bei Saturn: Tag 1 mit dem Philips Airfryer XXL

Bereits über eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday läutet Saturn die Black Week ein. Vom 18. November um 20:30 Uhr bis zum 28. November um 20:00 Uhr werden zahlreiche Preise knallhart reduziert. Zur Aktionsseite mit allen Angeboten geht es hier entlang, in diesem Artikel werfen wir einen Blick auf unsere persönlichen Highlights und Empfehlungen. Bis zum Ende der Black Week werden wir diesen Artikel immer wieder mit neuen Deals aktualisieren.

Philips Airfryer XXL für 199 Euro

Das größte Airfryer-Modell, das es aktuell zu kaufen gibt, hatte in den vergangenen Monaten einen sehr stabilen Preis. Aktuell bezahlt man bei anderen Händlern mindestens 243 Euro, das wird von Saturn deutlich unterboten. Der Philips Airfryer XXL ist eines meiner liebsten Küchen-Gadgets, auch wenn er im Vergleich zum neueren XL-Modell etwas lauter ist. In der Heißluftfritteuse bereiten wir nicht nur Pommes zu, sondern im Prinzip alles das, was sonst in den Backofen können würde – natürlich sofern es in den Airfryer passt. Man muss nicht vorheizen, die Lebensmittel werden wunderbar braun und man spart auch noch Energie. (zum Angebot)

Dyson V12 Slim für 499 Euro

Den Staubsauger habe ich in der vergangenen Woche ausführlich getestet, am Singles Day hat man bei MediaMarkt sogar noch 10 Euro weniger bezahlt. Nun könnt ihr für 499 Euro bei Saturn zuschlagen – mich hat der kabellose Staubsauger vor allem mit seiner sehr guten Verarbeitung und der tollen Wendigkeit überzeugen können. Mit dazu gibt es ein umfangreiches Zubehör-Paket, neben einer Wandhalterung gibt es diverse Aufsätze. Ein weiteres Highlight ist der Laser an der Düse für Hartböden, der jedes noch so kleine Staubkorn sichtbar macht. (zum Angebot)