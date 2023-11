Blender: Version 4.0 der kostenlosen 3D-Software erschienen

Die quelloffene und kostenlos nutzbare 3D-Anwendung Blender besteht schon seit rund 30 Jahren am Markt und hat nun ein großes Update auf Version 4.0 spendiert bekommen. Die Software lässt sich verwenden, um visuelle Effekte, animierte Filme, 3D-gedruckte Modelle, Kunstwerke, interaktive 3D-Apps und mehr zu erstellen.

Blender bietet zahlreiche Funktionen und Optionen, um kreativ in diesem Bereich tätig zu werden und hält Werkzeuge wie Texturierung, Animation, 3D-Modellierung, Partikel- und weitere Simulationen, UV-Entfaltung, Rigglerstellung, Kamera- und Objektverfolgung, Motion Graphics, Rendering, Skripterstellung und eine Videobearbeitung zur Verfügung.

Bedingt durch diese zahlreichen Möglichkeiten ist Blender nicht ohne Grund eine 3D-Software, die als One Stop-Anwendung gilt und keine zusätzlichen externen Tools im Workflow benötigt. Die durch das Ausmaß der Funktionalität entstehende Komplexität der Applikation kann gerade für Anfänger und Anfängerinnen überwältigend sein, allerdings stellt Blender an dieser Stelle auch zahlreiche Tutorials und eine große Community zur Unterstützung zur Seite, um sich in die Software einarbeiten zu können.

In einem umfangreichen Blogbeitrag hat das Team von Blender nun das große Update auf Version 4.0 bekanntgegeben, mit dem zahlreiche neue Funktionen und Verbesserungen Einzug halten. Eines der Hauptfeatures von Blender 4.0 ist die grundlegende Überarbeitung des Materialsystems, das eines der Kernelemente von guten 3D-Grafiken darstellt. Das Materialsystem ist nun flexibler und soll noch umfangreichere Anpassungen ermöglichen, zudem gibt es jetzt einen Support für PBR-Materialien („Physically Based Rendering“), um für noch realistischere Darstellungen zu sorgen.

Komplette Überarbeitung des Beleuchtungssystems

Auch im Bereich des Beleuchtungssystems wurde Blender 4.0 optimiert: Das Entwicklerteam verspricht eine komplette Überarbeitung samt effizienterer Handhabung und besserer Kontrolle über die Lichtquellen. Neu ist die Global Illumination, die für eine realistische Lichtstreuung sorgen soll.

Gearbeitet hat man auch am Rendering-System von Blender, das nun schneller und mit erweiterten Einstellungsmöglichkeiten versehen wurde. In Version 4.0 von Blender wird nun auch Cycles X unterstützt, eine neue und hochleistungsfähige Rendering-Engine der Entwickler, die noch schneller und bessere Ergebnisse liefern soll.

Darüber hinaus gibt es neben den oben genannten Änderungen auch zahlreiche kleinere Verbesserungen wie eine intuitivere und modernere Benutzeroberfläche, erweiterte Werkzeuge und Features für Rendering, Modellierung und Animation, sowie eine optimierte Performance. Blender kann in Version 4.0 kostenlos von der Website des Entwicklerteams sowohl für Intel- als auch für Apple Silicon-Macs geladen werden, der Download ist rund 250 MB groß. Auch für Windows und Linux stehen entsprechende Versionen bereit. Ein abschließendes YouTube-Video bringt euch die Funktionen von Blender 4.0 im Detail näher.