Blink: Hub „Sync Module XR“ erweitert die Reichweite von Blinks Außenkameras

Amazons Sicherheitskameraanbieter Blink hat einen neuen Hub für seine Außenkameras angekündigt. Das neue Sync Module XR kann dabei die Reichweite der batteriebetriebenen Blink-Outdoor-4-Kameras dank eines neuen Wireless-Protokolls auf über 120 Meter erhöhen. Dabei geht die höhere Reichweite allerdings zulasten der Videoqualität.

In den USA, wo der neue Hub bereits verfügbar ist, wird das Sync Module XR derzeit für 59,99 US-Dollar verkauft. Der Hub kann als Wi-Fi-Bridge eingesetzt werden und die Reichweite neuer und vorhandener Outdoor-4-Kameras im XR-Modus auf bis zu 76 Meter und im XR-Plus-Modus auf bis zu 120 Meter erweitern. Das entspricht einer Vervierfachung der Reichweite im Vergleich zum aktuellen Blink-Hub „Sync Module 2“.

Jonathan Cohn, Head of Product bei Blink, sagt gegenüber The Verge: „XR ist ein proprietäres Protokoll, das auf der 900-MHz-Frequenz entwickelt wurde, um unsere Anforderungen an die Videoübertragung bei extrem niedrigem Stromverbrauch zu erfüllen.“

Allerdings geht die vergrößerte Reichweite auch mit einem Qualitäsverlust der Videoaufnahmen einher. Cohn sagt: „Bei 76 Metern liefert XR bis zu 720p und 360p bei 120 Metern.“

Die geringe Videoqualität bei maximaler Reichweite könnte die Kameras jedoch für den Einsatz zu Sicherheitszwecken ungeeignet machen. Das müsste ein Praxistest zeigen. Die größere Reichweite soll vor allem dazu dienen, die Kameras an den äußersten Ecken des eigenen Grundstücks platzieren zu können, um beispielsweise die Einfahrt, Ställe, Schuppen oder andere Bereiche zu überwachen, die das Wi-Fi-Signal aus dem Haus nicht erreicht.

Viele Kameraanbieter haben es bisher nicht geschafft, eine andere als die Wi-Fi-Konnektivität in ihre Produkte zu integrieren – oder schalten alternative Verbindungen nur nach Abschluss eines Abos frei. Bei Blink ist kein Abo erforderlich, um auf das neue Wireless-Protokoll zugreifen zu können. Die Aufzeichnungen werden dabei lokal auf einer bis zu 256 GB großen microSD-Karte gespeichert.

Das Sync Module XR kann die Reichweite von zwei Blink-Outdoor-4-Kameras über das XR-Protokoll erweitern, bietet aber insgesamt Platz für 10 Blink-Kameras, die über Wi-Fi betrieben werden. Auf dem lokalen Speicher des Geräts können zudem Videoaufzeichnungen anderer Blink-Produkte wie der Blink Mini 2, der Blink Video Doorbell oder der Blink Floodlight Kamera gespeichert werden.

Marktstart in Deutschland noch nicht bekannt

In den USA ist das Sync Module XR ab sofort für 59,99 US-Dollar bei Amazon erhältlich. Wann das Modul hierzulande verfügbar ist, ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.