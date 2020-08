Blitzangebot rund um den Eve Aqua: Bewässerungssteuerung für 69,99 Euro

Erst Anfang des Monats habe ich darüber berichtet, wie praktisch der Eve Aqua für mich ist. Ich nutze ihn nicht nur als smarte Steuerung für meine Gemüsebeet, auch im Planschbecken des Sohnemanns wird es noch ein wenig lustiger. Die ganze Geschichte könnt ihr hier noch einmal nachlesen.

Nachdem die HomeKit-Bewässerungssteuerung Eve Aqua zu Beginn des Monats bereits auf 82 Euro reduziert war, üblich ist ein Preis von über 90 Euro, sinkt der Preis jetzt noch ein wenig weiter: Bei Amazon läuft aktuell ein Blitzangebot, bei dem ihr den Eve Aqua für nur 69,99 Euro bekommt – das ist der bisherige Bestpreis.

Das Angebot gilt noch bis 20:00 Uhr oder solange der Vorrat reicht, momentan sind allerdings erst 6 Prozent des Kontingents erschöpft.

Und auch wenn in diesem Jahr wohl nicht mehr viel bewässert werden muss, kann man bei diesem Preis schon mal schwach werden. Der nächste Sommer kommt bestimmt – und in diesem Fall seid ihr für 2021 schon bestens ausgerüstet. Dank HomeKit und zahlreicher Updates für die Eve-App gehört der Eve Aqua auch noch lange nicht zum alten Eisen. Wichtig ist nur: Aufgrund der Bluetooth-Funkverbindung sollte sich die nächste HomeKit-Steuerzentrale wie ein Apple TV oder ein Eve Extend in Reichweite befinden, damit ihr alle Funktionen nutzen könnt.