B&O Beosound Balance: Neue Farbvariante „Natural Aluminium“ erhältlich

Über den Bang & Olufsen Beosound Balance haben wir nach dem Erscheinen bereits berichtet. Das Lautsprecher-Modell des dänischen Audio-Experten ist seit März 2020 am Markt erhältlich, allerdings wohl kein Gerät, das man sich mal eben in die Küche oder das Büro stellt. Denn immerhin ist der Bang & Olufsen Beosound Balance ein Lautsprecher, der mit einem Preisschild ab 2.499 Euro am Markt erschienen und bisher in drei Farben – Natural Oak, Black Oak und White Marble – erhältlich ist.

Die dänische Audio-Manufaktur Bang & Olufsen ist seit jeher bekannt für sehr hochwertige und designtechnisch anspruchsvolle Produkte, die sich an Klangspezialisten und Audiophile richten. Der Beosound Balance soll sich hinsichtlich des Portfolios zwischen dem Beosound 2 und dem Beosound Edge positionieren und wurde in Zusammenarbeit mit der Londoner Designagentur Layer konzipiert.

Das ungewöhnliche Design ist auch einer der Kernpunkte des Lautsprechers: Der Beosound Balance besteht aus zwei Teilen, einer zylindrischen Basis und einem Becher-förmigen Aufsatz, die gemeinsam für einen tollen Sound im Raum sorgen sollen. „Zusammen bilden diese beiden Elementarformen ein skulpturales Objekt“, erklärt Layer in einer Pressemitteilung, „wie ein Sockel, der ein Kunstwerk oder eine Vase trägt, und somit das Monoblock-Format der meisten Lautsprecher aufbricht.“ Über Design lässt sich ja bekanntlich streiten.

Ab sofort über die B&O-Website bestellbar

Die Basis des 38 x 20 cm großen und 7,2 kg schweren Beosound Balance wurde aus FSC-zertifiziertem Holz gefertigt und verfügt über einen großen Subwoofer, der nach oben gerichtet ist. Die obere Einheit enthält einen nach unten gerichteten Bass-Treiber, sowie drei Mitteltöner und zwei Hochtöner. Alle Bauteile des Aufsatzes sind von einem groben Textilmaterial umgeben, das vom dänischen Hersteller Kvadrat stammt. Das Zusammenspiel von Holz und Textil soll an hochwertige Möbel erinnern und auch Design-Fans auf ihre Kosten kommen lassen. Nun hat Bang & Olufsen die mittlerweile vierte Farb- und Materialoption für den Beosound Balance auf den Weg gebracht: Natural Aluminium.

„Der Beosound Balance fügt sich nahtlos in die Inneneinrichtung ein und verfügt über eine versteckte Touch-Bedienoberfläche zur manuellen Steuerung des Lautsprechers. Nähert man sich dem Lautsprecher, leuchtet die Bedienoberfläche auf und lädt so den Benutzer zur Interaktion mit dem Lautsprecher ein. Streicht man über die Oberseite des Geräts, um die Lautstärke zu regeln, oder berührt man die Symbole, um zwischen verschiedenen Titeln zu wechseln, die Musik zu unterbrechen und die gespeicherte Lieblingsmusik bequem auszuwählen. Wenn man sich vom Lautsprecher entfernt, wird die Bedienoberfläche abgedunkelt, so dass nur noch die Aluminiumoberfläche sichtbar ist.“

So berichtet man in einer Mitteilung an uns zur neuen Design-Variante des Beosound Balance. Letzterer ist in Natural Aluminium ab sofort zum Preis von 2.799 Euro auf der Website von Bang & Olufsen sowie im ausgewählten Fachhandel erhältlich.