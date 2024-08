Bosch Smart Home Wandschalter: Kompakter Einbau von smarten Modulen

Wer schon einmal ein smartes Unterputzmodul eingebaut hat, der wird das Problem kennen: In den Unterputzdosen ist ganz oft einfach zu wenig Platz. Insbesondere dann, wenn in dieser Dose auch noch mehrere Kabel zusammenlaufen. Genau für dieses Problem bringt Bosch Smart Home in Kürze ein neues Produkt auf den Markt: Den Bosch Smart Home Wandschalter.

Es handelt sich um einen Ersatz für euren bestehenden Schalter, der so gestaltet ist, dass er die Licht-/Rollladensteuerung II, das Relais und den Dimmer von Bosch Smart Home perfekt aufnehmen kann. So wird ordentlich an der Einbautiefe gespart, die dann nur noch rund 35 Millimeter betragen muss.

Bei der Verwendung von klassischen Schaltern ist eine Einbautiefe mitsamt der Module von mindestens 55 Millimetern notwendig. Ihr spart bei der neuen Lösung von Bosch also rund 2 Zentimeter ein, das ist in einer so kompakten Unterputzdose schon jede Menge.

Der Wandschalter für smarte Aktoren ist ein Set bestehend aus Schalter, Rahmen, Rahmenhalter und Wippe. Dank seiner kompakten Bauweise und acht Befestigungspunkten lässt sich der Wandschalter für smarte Aktoren an fast jeder Unterputzdose mit Schraubbefestigungen montieren. Als Komplettlösung kann er bestehende Schalter vollständig ersetzen oder in bereits vorhandene, kompatible Schalterserien integriert werden. Dies ermöglicht eine unsichtbare Montage hinter der bestehenden Wippe und dem Rahmen gängiger Schalterserien.

Eine genaue Liste der kompatiblen Serien konnte uns Bosch bisher nicht mitteilen, allerdings ist der Ramen 80 Millimeter breit und die Wippe 55 Millimeter. Das sind absolute Standard-Werte, die in Deutschland ziemlich verbreitet sind.

Auch preislich bewegt sich der Bosch Smart Home Wandschalter im Rahmen. Der Listenpreis soll bei 13,95 Euro liegen, das 4er-Set wird für 44,95 Euro erhältlich sein. Der Verkauf soll ab nächster Woche starten, die Produktseiten bei Amazon sind bereits online.

