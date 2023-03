Bose QuietComfort Earbuds II: Ab sofort in zwei neuen Farbvarianten erhältlich

Im September des letzten Jahres hat der bekannte Audio-Hersteller Bose mit den QuietComfort Earbuds II eine neue Generation von True Wireless-InEars vorgestellt. Die laut eigener mutiger Aussage mit „der weltweit besten Lärmreduzierung“ ausgestatteten Kopfhörer verfügen über ein Preisschild von 299,95 Euro und sind seit Ende September 2022 auch im Handel erhältlich.

Zu den größten Neuerungen in den Bose QuietComfort Earbuds II gehört eine CustomTune Klangkalibrierung und ein Aware Mode mit ActiveSense. Die CustomTune-Technologie passt den Klang automatisch an die eigenen Ohren an, so dass man stets die bestmögliche Klangqualität genießen soll. Dieses Feature kennt man schon von den Nuraphone-Modellen, die ebenfalls eine individuelle Klanganalyse und -profile anbieten.

Im Aware-Modus nimmt man die Umgebung weiterhin wahr oder kann zum Beispiel ein Gespräch führen. Die ActiveSense-Technologie des Aware-Modus kann dabei laute Hintergrundgeräusche unterdrücken oder sie auf eine angenehme Lautstärke dämpfen. Zudem sorgen integrierte Mikrofone zum Herausfiltern von Umgebungsgeräuschen und heben die eigene Stimme hervor. Ein anpassbarer Equalizer in der Bose Music-App ermöglicht es darüber hinaus, Bässe, Mitten und Höhen nach persönlichen Vorlieben einzustellen.

„Limited Edition“ ist 50 Euro teurer

Nun legt Bose bei den QuietComfort Earbuds II nochmals nach und spendiert den True Wireless-InEars gleich zwei neue Farbvarianten: Eclipse Gray und Midnight Blue. Technisch gibt es bei den beiden Neuheiten allerdings keine Änderungen, die beiden neuen Farbvarianten setzen auf die gleiche Hardware wie die schon seit dem letzten Jahr erhältlichen Exemplare.

Lediglich der Preis hat sich geändert: Selbiger liegt bei den beiden neuen, als „Limited Edition“ gekennzeichneten Farbvarianten derzeit 50 Euro höher als bei den bisherigen Modellvarianten der QuietComfort Earbuds II, nämlich bei 299,95 Euro. Die „älteren“ Optionen in Triple Black und Soapstone sind im Webshop von Bose für jeweils 249,95 Euro erhältlich. Bose bietet für alle vier Varianten eine kostenlose Lieferung und Rücksendung sowie eine 90-tägige volle Geld-zurück-Garantie an.