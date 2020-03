Bridge Constructor Portal kostet aktuell nur 2,29 Euro

Die Bridge Constructor-Spielereihe ist eine richtig starke Empfehlung. Und das iOS-Spiel „Bridge Constructor Portal“ (App Store-Link), erschienen im Dezember 2017, gibt es jetzt für nur 2,29 Euro statt 5,49 Euro. Der Download ist 197,9 MB groß und mit 4,8 Sternen bewertet.

Bridge Constructor Portal ist für die neusten Geräte optimiert. Insgesamt bietet Bridge Constructor Portal 60 Level, wobei der Anfang auch Neueinsteigern leicht gemacht wird: Das komplett mit deutschen Menüs und Untertiteln ausgestattete Spiel liefert eine kleine Einführung in die Steuerung und die Mechaniken des Bridge Constructor Kosmos. Abgesehen von den Brücken gibt es in dem neuesten Spiel aber immer noch sehr viel zu entdecken.

So trefft ihr in Bridge Constructor Portal unter anderem auf Portale, Beschleunigungsgel, Rückstoßgel, Katapultplattformen, Cubes und mehr, um Geschütztürme, Säurepools und Laserbarrieren zu umgehen, Schalterrätsel zu lösen und die einzelnen Level unbeschadet zu überstehen. Denn genau wie in den vorherigen Teilen gibt es auch im neuen Teil von Bridge Constructor nur ein Ziel: Eine Brücke bauen, die der Belastung von Fahrzeugen irgendwie standhält.

Grafisch ist das Spiel klasse gestaltet, für die passende Atmosphäre sorgen aber vor allem die tolle Computer-Stimme sowie jede Menge Witz, die sich in den Monologen des Spiels verstecken. Und eines können wir euch nach einem Blick auf die letzten Level des Spiels bereits jetzt verraten: Die erforderlichen Konstruktionen werden aberwitzig und richtig knifflig.

(YouTube-Link, appgefahren bei YouTube)