Bug in iOS 15: iMessage verschickt Lesebestätigungen

Dass iOS 15 in vielen Bereichen noch immer fehlerhaft ist und Bugs aufweist, beweist nun ein weiteres Phänomen, das Nutzer und Nutzerinnen im aktuellen mobilen Betriebssystem von Apple entdeckt haben. In diesem Fall geht es um die iMessage-Anwendung unter iOS.

Mehrere User von iOS 15 berichten offenbar, dass die iMessage-App zum Versand von Nachrichten über die Apple-Plattform auch dann „Gelesen“-Mitteilungen versendet, wenn man diese Funktion in den Einstellungen des Smartphones deaktiviert habe. Dies geht über Einstellungen -> Nachrichten -> Lesebestätigungen. Hat man das Feature aktiviert, bekommen Absender von Nachrichten eine „Gelesen“-Mitteilung, wenn man die Nachricht abgerufen hat.

Neustart kann temporär Abhilfe schaffen

Unter iOS 15 sollen nun einige User bemerkt haben, dass auch bei Deaktivierung dieses Features Lesebestätigungen ausgegeben werden. Im Verlauf der Jahre tauchte dieser Bug, der die Auswahl des Users in den Einstellungen einfach missachtete, immer wieder auf. Mit iOS 15 soll aber eine größere Anzahl an Personen betroffen sein. So berichtet unter anderem Glenn Fleishman von Macworld.

Eine Lösung ist bis dato noch nicht in Sicht. So heißt es bei Macworld: „Im Moment ist es ein Fehler, für den es noch keine Lösung gibt. Einige Benutzer haben festgestellt, dass ein Neustart des iPhone oder iPad zumindest vorübergehend Abhilfe schafft.“ Es ist wohl wieder einmal an Apple, hier mit einem Update nachzuhelfen und das Problem zu beseitigen.

Seid ihr vom Bug betroffen oder könnt nähere Angaben dazu machen? Nutzt ihr iMessage überhaupt zur täglichen Kommunikation? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare.