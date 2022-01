Amazon: Meilenstein von 150 Millionen verkaufter Fire TV-Geräte geknackt

Der Amazon-Konzern hat einen großen Meilenstein erreicht und neue Verkaufszahlen bekanntgegeben. Man kann nun hinsichtlich der Fire TV-Streaminggeräte eine Zahl von mittlerweile 150 Millionen verkaufter Exemplare aufweisen. Zudem teilt Amazon in einer Mitteilung im Rahmen der gerade stattfindenden CES 2022 mit, dass man neue Kooperationen mit mehreren Autoherstellern vermelden kann, die Fire TV-Geräte in ihre Unterhaltungssysteme integrieren wollen.

Die Fire TV-Geräte von Amazon gehören in der Streaming-Welt zu den beliebtesten ihrer Art: So war beispielsweise am Black Friday im November des letzten Jahres der Fire TV Stick das meistverkaufte Produkt in den USA. Wie auch in Deutschland bot Amazon dort zum Black Friday die Fire TV-Geräte mit satten Rabatten an. In Zukunft sollen Fire TV-Inhalte auch in Autos namhafter Hersteller zur Verfügung stehen, wie Amazon berichtet:

„Fire TV hat mit mehr als 150 Millionen verkauften Fire TV-Geräten weltweit einen wichtigen Meilenstein erreicht, und jetzt tun wir noch mehr, um erstaunliche Unterhaltung zu liefern – egal wo Sie sind – indem wir ein neues Fire TV-Erlebnis für das Auto einführen. Sie können Alexa oder die Touch-Bedienung auf dem Bildschirm verwenden, um auf mehr als 1 Million TV-Episoden und Filme auf Fire TV im Fahrzeug in den USA zuzugreifen, einschließlich der Favoriten von Prime Video. Außerdem passen wir das Fire TV-Erlebnis auf allen Geräten mit personalisierten Einstellungen an, so dass Ihr Fire TV gleich aussieht, egal ob Sie den Fernseher in Ihrem Wohnzimmer oder in Ihrem Auto sehen. Außerdem können Sie die Wiedergabe zu Hause unterbrechen und die Sendung im Auto fortsetzen. Fire TV wird als Option in Jeep Wagoneer, Grand Wagoneer und Grand Cherokee, Chrysler Pacifica, Ford Expedition und Lincoln Navigator erhältlich sein.“

Auf der CES 2022 zeigte Amazon erstmals eine kleine Vorschau auf den Amazon Fire TV, der in den neuen Theatre Screen von BMW integriert ist. Dieser soll eine immersive, kinoartige Erfahrung für Personen auf dem Rücksitz bieten und sogar über eine Auflösung von 4K verfügen – laut Amazon „die höchste Auflösung und das größte Display aller Fire TV-Geräte im Auto“. Bisher gilt die Ankündigung für Auto-Entertainment-Systeme nur für die USA, aber es ist in Zukunft durchaus denkbar, dass entsprechende Lösungen auch ihren Weg nach Europa finden werden.