Calendars 5 von Readdle: Kalenderwochen, Maus- und Trackpad-Unterstützung & mehr

Der Kalender von Readdle hört auf den Namen Calendars 5 (App Store-Link) und kostet aktuell 7,99 Euro. Der Premium-Kalender hat ein neues Update erhalten und liegt nun in Version 5.30 zum Download bereit. Optional könnt ihr die baugleiche App „Kalender von Readdle“ (App Store-Link) laden, die kostenlos angeboten wird. Die Pro-Funktionen müssen für 7,99 Euro per In-App-Kauf freigeschaltet werden.

Es hat zwar etwas länger gedauert, aber ab sofort zeigt Calendars 5 auch Kalenderwochen an. Nicht nur in der App selbst, sondern auch in Widgets auf dem Homescreen. Gleichzeitig gibt es vollen Support für Maus und Trackpad. Somit könnt ihr auf dem iPad von einer optimierten Bedienung profitieren. Hinzu kommen neue Tastaturkürzel, mit denen neue Termine schnell erstellt werden können.

Calendars 5 ist eine mächtige Kalender-App mit vielen Vorzügen. Ihr könnt Termine einfach mit „Meeting mit Fabian am Mittwoch um 10 Uhr“ eintragen, Erinnerungen setzen, Aufgaben planen, zwischen einer Tages-, Wochen-, Monats- und Listen-Ansicht wechseln, von einer Apple Watch-App profitieren, aus verschiedenen Layouts wählen und vieles mehr.

Calendars 5 ist 139,1 MB groß, in deutscher Sprache vorliegend und mit 4,6 Sternen bewertet.