Call of Duty Warzone Mobile: So entstand der neue Shooter für den App Store

Der beliebte Spiele-Titel Call of Duty: Warzone (App Store-Link) wird noch in diesem Jahr auf iPhones und iPads portiert werden. Um ein Blockbuster-Game wie dieses für Mobilgeräte zu optimieren, ist einiges an Expertise notwendig. Apple hat in einer App Store-Vorschau daher mit dem Spiele-Entwickler Chris Plummer gesprochen, der schon 1995 an „Medal of Honor“ beteiligt war und derzeit Co-Leiter für Mobile Games bei Activision ist. Er war schon am Launch von Call of Duty: Mobile beteiligt und richtet nun auch seinen Blick auf das neue Call of Duty: Warzone Mobile.

Chris Plummer spricht im Interview mit Apple unter anderem über den Entwicklungsansatz von Call of Duty: Warzone Mobile.

„Wenn du keine fesselnden Feuergefechte bestreitest, keine Waffen upgradest und das ganze Spielerlebnis dem Namen Call of Duty nicht gerecht wird, dann ist es auch kein echtes Call of Duty. All das richtig zu machen, erfordert enormen Aufwand, was auch der Grund dafür ist, warum Titel wie Call of Duty nicht häufig für Mobilgeräte zu finden sind – der Initialaufwand ist ziemlich hoch. Doch letztlich war für uns entscheidend, das echte Erlebnis zu liefern.“

Die PC-Version von Call of Duty: Warzone erschien bereits im Jahr 2020. Chris Plummer berichtet im Interview mit Apple, dass man „sogar noch vor der Veröffentlichung von Warzone“ eine Mobilversion im Hinterkopf hatte, „doch mit den damals verfügbaren Tools war die Umsetzung schlichtweg unmöglich“, so Plummer. Es gebe eine riesige Call of Duty-Community, die auf verschiedenen Plattformen spiele, die man vereinen wollte. Das gemeinsame Spielen mit Freunden und Freundinnen habe einen großen Stellenwert eingenommen.

„Es ist superleicht, und wir arbeiten daran, es noch einfacher zu machen. Sobald du dich mit deinem Call of Duty-Konto zum ersten Mal bei Warzone Mobile einloggst, sind deine Freund:innen sichtbar – du musst sie nicht einmal hinzufügen. Und bist du neu bei Call of Duty, findest du Freund:innen auf ganz verschiedene Weise und chattest sogar über verschiedene Plattformen hinweg mit ihnen.“

Insbesondere für das iPhone und iPad habe man „das Erlebnis speziell designt und für Mobilgeräte optimiert“, erklärt Chris Plummer. „Hier darf uns kein Fehler unterlaufen. Viele Spieler:innen wechseln auch zwischen Plattformen, und das war früher ein sehr umständlicher Vorgang. Mobile Gaming ist wie das Lernen einer neuen Sprache, und wir möchten den Einstieg leicht machen.“

Auch über die Herausforderungen der mobilen Portierung spricht der Spiele-Entwickler im Interview. Man habe als erstes an den Bewegungen gearbeitet, um den Wechsel von der PC- zur Touchscreen-Steuerung optimal zu gestalten.

„Noch bevor wir einen spielbaren Prototypen hatten, haben wir die PC-Version mit Touchscreen-Steuerung ausgestattet, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was wir noch optimieren müssen. Letztendlich bietet eine Mission in der Mobilversion eine enorme Tiefe: Aufträge erfüllen, Ausrüstung kaufen, alle Elemente eben, die das Match strategischer und interessanter machen. Es ist besser, wenn sich die Spieler:innen mit solchen Dingen vertraut machen, anstatt erst mühsam die Steuerung zu erlernen.“

Wenn Call of Duty: Warzone Mobile noch in diesem Jahr im App Store erscheinen wird, wird es zwei parallele Call of Duty-Games geben. Chris Plummer wurde daher auch nach der Koexistenz der beiden Titel im App Store gefragt.

„Gewisse Elemente sind immer vorhanden – beispielsweise das fesselnde, präzise Gameplay –, doch in manchen Dingen unterscheiden sich die Spiele deutlich. […] Engine, Technologie und Importvorgänge sind identisch, wodurch sich aktuelle Ereignisse synchron über die ganze Spielreihe hinweg transportieren lassen. Bei Call of Duty: Mobile verfolgen wir einen anderen Ansatz und zielen eher auf ein separates mobiles Spielerlebnis ab. Wir sind sicher, es gibt für beides genug Raum, und wir freuen uns darauf, die Spielwelt zu erweitern und neues Publikum zu gewinnen.“

Call of Duty: Warzone Mobile soll laut Informationen im App Store voraussichtlich am 1. November 2023 veröffentlicht werden und kann bereits gratis vorbestellt werden. Das FPS Battle Royale-Game wird rund 4 GB an Speicherplatz sowie iOS/iPadOS 16.0 oder neuer auf dem Gerät benötigen und auf ein Freemium-Konzept zur Monetarisierung setzen.