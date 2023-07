HomePod Mini 2: Das ist bisher zur neuen Generation bekannt

Der HomePod Mini von Apple erfreut sich in vielen Apple-Haushalten großer Beliebtheit. Die kleine smarte Lautsprecher-Kugel versteht sich mit Siri und kann das Smart Home steuern, Musik und Wecker starten, Podcasts abspielen, als Hausfunkanlage dienen und vieles mehr. Auch in meiner Wohnung stehen mehrere HomePod Minis, um die Räume smart anzusteuern und Musik abspielen zu können.

Seit dem Release des HomePod Minis sind aber mittlerweile schon knapp drei Jahre ins Land gegangen: Im Oktober 2020 wurde der kleine Apple-Lautsprecher erstmals präsentiert. Natürlich stellt sich der geneigte Apple-User nach einem solch langen Zeitraum die Frage, wann mit einer aktualisierten Generation zu rechnen ist. Hartley Charlton von MacRumors hat daher ein kleines Gerüchte-Roundup erstellt, das wir euch hier in Auszügen ebenfalls vorstellen wollen.

Mark Gurman von Bloomberg war im August 2022 der erste, der berichtete, dass Apple an einer zweiten Generation des HomePod Minis arbeiten würde. Seitdem zeigte sich Gurman jedoch kritisch, welche neue Features eine zweite Generation bieten könnte. „Der neueste HomePod enthält keine wesentlichen neuen Funktionen, die nicht bereits im 99-Dollar-Mini enthalten sind.“ Im Februar dieses Jahres prognostizierte dann Apple-Analyst Ming-Chi Kuo, dass Apple in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 mit der Massenauslieferung des HomePod mini der zweiten Generation beginnen wird. MacRumors erklärt:

„Ein HomePod mini der zweiten Generation könnte ein Handoff-Erlebnis mit geringerer Latenz, verbessertem Sound und Mikrofonen sowie dem S7-, S8-, S9- oder S10-Chip bieten. Viele Siri-Anfragen werden lokal verarbeitet, was bedeutet, dass die Reaktionsfähigkeit von einem verbesserten Chip profitieren könnte. Ein neuer HomePod mini könnte auch Verbesserungen der Spezifikationen erhalten, wie beispielsweise eine Wi-Fi 6E-Unterstützung.“

Welcher Chip könnte zum Einsatz kommen?

Der aktuelle HomePod Mini nutzt derzeit den S5-Chip aus der Apple Watch Series 5 und der ersten Generation der Apple Watch SE. Ende 2024 wird wahrscheinlich die Apple Watch Series 10 und der S10-Chip eingeführt, so dass dies der fortschrittlichste Chip ist, mit dem Apple das Gerät ausstatten könnte.

Der größere 2023er HomePod enthält den S7-Chip – den gleichen Chip, der auch in der Apple Watch Series 7 von 2021 verwendet wird. Trotz der Einführung des S8-Chips Ende 2022 in der Apple Watch Series 8, der Apple Watch Ultra und der zweiten Generation der Apple Watch SE entschied sich Apple für die Verwendung des S7-Chips. „Dies deutet darauf hin, dass es nicht sicher ist, dass Apple seinen neuesten Chip der S-Serie in der zweiten Generation des HomePod mini verwenden wird“, so MacRumors.

Ein neuer HomePod Mini könnte laut MacRumors auch in einer aufgefrischten Auswahl an Farboptionen erscheinen. Das aktuelle Gerät ist in Space Grau, Blau, Gelb, Weiß und Orange erhältlich. „Mit dem wieder eingeführten HomePod in voller Größe tauschte Apple Space Gray gegen Midnight, also scheint ein ähnlicher Wechsel für den HomePod mini zumindest wahrscheinlich“, so Hartley Charlton von MacRumors.

Darüber hinaus könnte es auch möglich sein, dass Apple mit der Einführung eines neuen HomePod Mini bis zum Debüt des großen HomePods der dritten Generation wartet, insbesondere wenn dieser neue Funktionen enthält. Laut Ming-Chi Kuo entwickelt Apple eine aktualisierte Version des HomePod, die ein 7-Zoll-Display haben und frühestens im nächsten Jahr erwartet wird.

Welche Funktionen würdet ihr euch von einem aktualisierten HomePod Mini wünschen? Wir freuen uns wie immer über eure Kommentare zum Thema.