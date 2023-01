CES 2023: Samsung stellt Neuentwicklungen bei TV-Bildschirmen vor

Das bekannte südkoreanische Tech-Unternehmen Samsung hat im Vorfeld der CES 2023 in Las Vegas, USA, das aktualisierte Programm an Neo QLEDs, MICRO LEDs und OLEDs sowie Lifestyle TVs samt Zubehör vorgestellt. Das diesjährige Portfolio setzt vor allem auf Konnektivität über die SmartThings-Plattform für eine Multi-Device-Integration in Smart Homes und personalisierte Erlebnisse.

„2023 wollen wir den Verbrauchern und Verbraucherinnen mehr als nur hervorragende Bildqualität bieten. Vielmehr wollen wir ein ganzheitliches Produkterlebnis, das auf ihre Bedürfnisse und Wünsche rund um ihr vernetztes Zuhause abgestimmt ist, liefern. Durch SmartThings ist unsere fortschrittliche Technologie nahtlos und intuitiv verbunden für ein zugängliches und angenehmes tägliches Leben.“

So berichtet Cheolgi Kim, EVP Visual Display Business bei Samsung, zu den Neuentwicklungen. Im Vordergrund stehen in diesem Jahr vornehmlich Verbesserungen bei verschiedenen Display-Technologien aus eigenem Hause, die mit zusätzlichen vernetzten Features für noch besseres Bild und Nutzungskomfort sorgen sollen.

Vernetzte Erlebnisse auf hohem Niveau mit Neo QLED

Die neuen Neo QLED 8K- und 4K-TV-Geräte von Samsung beispielsweise wollen Premium-Optionen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden, liefern. Für die Neo QLED-Bildqualität ist der fortschrittliche Neural Quantum-Prozessor von Samsung zuständig, der zusammen mit den Quantum Mini LEDs durch 14-Bit-Verarbeitung und KI-Upscaling Funktionen wie Shape Adaptive Light Control und Real Depth Enhancer Pro ein dreidimensionales Bild ermöglicht.

Die neuen Neo QLEDs von Samsung bieten mehr als ein klares Bild: Dies geschieht mit einem hochauflösenden Panel und einem von Samsung entwickelten Algorithmus, der das neue Auto HDR Remastering von Samsung unterstützt. Dieses neue Feature nutzt eine KI-gestützte Deep-Learning-Technologie, um High Dynamic Range (HDR)-Effekte in Echtzeit auf Standard Dynamic Range (SDR)-Inhalte zu analysieren und anzuwenden – für helle und lebendige SDR-Inhalte.

Darüber hinaus müssen SmartThings-User keinen separaten SmartThings-Dongle mehr erwerben, um Zigbee- und Thread-Geräte zu verbinden und zu steuern. Ab 2023 wird das SmartThings Zigbee & Matter Thread One-Chip Modul direkt in die Geräte eingebaut. SmartThings synchronisiert zudem automatisch, so dass man nicht nur Produkte von Samsung, sondern auch von Drittanbietern und IoT-Geräte nahtlos einbinden und steuern kann.

MICRO LED und OLED erweitern das Feld der Möglichkeiten

Die MICRO LED-Reihe 2023 wartet mit Modellen mit einer 50 bis 140 Zoll-TV-Diagonale auf, die erweiterte Optionen für optimale Bildqualität und Fernseherlebnis bieten. Die MICRO LED-Technologie ist modular und damit nicht an Form, Seitenverhältnis oder Größenrestriktionen gebunden – so lässt es sich individuell nach Nutzerwünschen aufsetzen. Darüber hinaus sind die Geräte randlos, sodass unabhängig von der Konfiguration ein nahtloser Übergang vom Bildschirm zur realen Umgebung entsteht.

Die 2023er OLED-Reihe von Samsung wird in den Größen 55, 65 und in Form des neuen ultragroßen 77-Zoll-Modells erhältlich sein. Sie verfügt über die Quantum Dot-Technologie, die für die Neo QLEDs von Samsung entwickelt wurde und über einen Neural Quantum-Prozessor. Damit setzt Samsung auf die Stärken der OLED-Technologie, während gleichzeitig die erreichbaren Werte bei Helligkeit und Farbdarstellung im Vergleich zu den Vorgängermodellen verbessert werden konnten.

Samsung TV Plus auf allen Smart TVs verfügbar

Die erweiterte Produktreihe verfügt über eine Bildwiederholfrequenz von bis zu 144Hz und die intelligenten Funktionen von Samsung, einschließlich dem Samsung Gaming Hub mit Zugang zu tausenden cloudbasierten Spielen von Partnern wie Xbox, NVIDIA GeForce Now und Utomik. Zum ersten Mal bei einem OLED-Fernseher sind die Samsung OLEDs mit AMD FreeSync Premium Pro-Zertifizierung ausgestattet – für ein angenehmes Gaming-Erlebnis.

Zudem bietet Samsung auf all seinen Smart TVs Samsung TV Plus an. Der kostenlose werbefinanzierte TV- und Video-on-Demand-Dienst verfügt weltweit über mehr als 1.800 Kanäle, darunter über 50 eigene und von Samsung betriebene Kanäle, und erreicht 24 Länder und 465 Millionen Geräte weltweit über die TV- und Mobilgeräte des Unternehmens. Der Dienst ist kostenlos und erfordert keine Downloads, Abonnements oder zusätzliche Geräte.

Weitere Infos zu Samsungs TV-Sparte finden sich auf der Website des Herstellers. Sobald wir neue Spezifikationen, Verfügbarkeiten und Preise zu den neuen TV-Geräten haben, werden wir euch natürlich informieren.