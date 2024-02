ChatGPT-Konkurrent: Apple lässt sich nicht in die Karten schauen

In dieser Woche hat Apple einiger seiner großen Aktionäre zu einer Hauptversammlung eingeladen. Was wird die Zukunft für das Unternehmen bringen? In dieser Hinsicht wollte sich Apple nicht zu sehr in die Karten schauen lassen, unter anderem wurde ein Antrag auf die Offenlegung der ethischen Standards im Umgang mit Künstlicher Intelligenz abgelehnt.

Klar ist: Die Konkurrenz hat in den vergangenen zwölf Monaten mehr als ordentlich vorgelegt. ChatGPT ist weiterhin in aller Munde und auch große Player wie Microsoft oder Google haben ihre AI/KI-Lösungen bereits vorgestellt. von Apple gibt es dagegen noch gar keine offiziellen Informationen rund um ein solches Projekt.

Ein paar grundlegende Details konnte die Aktionäre Tim Cook aber immerhin entlocken. Apple wird in 2024 ganz neue Wege bestreiten, so der Apple-Chef rund um die Einführung der KI. „Wir glauben, dass sie unseren Nutzern neue Möglichkeiten eröffnen wird“, wird Tim Cook zitiert. Bereits vor wenigen Wochen hat er angezeigt, dass Apple „einen enormen Aufwand an Zeit und Mühe“ in das Projekt investiert.

Als ziemlich wahrscheinlich gilt ein umfangreiches Upgrade für Siri. Was genau sich Apple hat einfallen lassen, das werde wir wohl im Rahmen der WWDC erfahren, die üblicherweise Anfang Juni stattfindet und einen ersten Ausblick auf die kommenden Betriebssysteme von Apple gewährt.