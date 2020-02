Check24: Vergleichsportal nach Update mit Face ID-Schutz

Strom, Gas, DSL, Mobilfunk, Hotels, Flüge, Kredite, Mietwagen, Produktpreise, Urlaubsreisen – es gibt kaum etwas, das man über das Verbraucherportal Check24 nicht vergleichen kann. Die kostenlose App (App Store-Link) für iPhone und iPad bietet schon seit längerem Vergleichsmöglichkeiten für viele Verträge und Produkte des täglichen Lebens und kann so helfen, teure Tarife zu meiden und Geld zu sparen.

Der Download der Universal-App ist etwa 338 MB groß und benötigt zudem mindestens iOS 11.0 oder neuer auf dem Gerät. Alle Inhalte sind in deutscher Sprache verfügbar, zudem wurde nun die aktuellste Version der Anwendung im App Store veröffentlicht. Ab sofort liegt Check24 in v7.41.1 vor und bietet damit einige Neuerungen, die sich vor allem um das Thema Privatsphäre und Sicherheit drehen.

In Version 7.41.1 kann ab sofort die App mit dem eigenen Fingerabdruck per Touch ID oder auch per Gesichtserkennung mit Face ID – je nach vorhandenem iOS-Gerät – geschützt werden. Die Option zum Aktivieren findet sich nach der erfolgten Aktualisierung in den Einstellungen von Check24.

Verbesserte Ergebnisse im Hotelvergleich

Weiterhin gibt es neue Profi-Features: Direkt über die App-Startseite lässt es sich jetzt auf Angebote und neue Nachrichten von Profis zugreifen, auch Erfahrungen mit diesen können direkt im Chat bewertet werden. Im Hotelvergleich sorgen neue Filter-Vorschläge über der Listenansicht nun für noch schnellere und optimierte Ergebnisse. Im persönlichen Kundenbereich wird nach Abschluss einer Kfz-Versicherung jetzt auch direkt die passende Zulassungsstelle angezeigt, und beim Krankenkassen-Vergleich hat das Check24-Team die Leistungen der Krankenkassen auf den Produktdetailseiten bewertet.

Wie bei vielen anderen Updates gibt es darüber hinaus in Version 7.41.1 von Check24 weitere Optimierungen, die sich vor allem in den Vergleichsbereichen bemerkbar machen sollen, und zusätzliche kleine Bugfixes. Die Aktualisierung steht allen Nutzern der App ab sofort kostenlos im deutschen App Store zur Verfügung.