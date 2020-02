AVM FRITZ!Box 6660 Cable: Neuer Router mit WiFi 6 und 2,5-Gigabit-LAN-Port

Die Netzwerkprodukte von AVM, dem Hersteller der bekannten FRITZ!Box-Router, kommen in vielen deutschen Haushalten zum Einsatz, und werden oft auch mit einem DSL-Vertrag bei einem Provider als Zugangs-Hardware mitgeliefert. Mit dem neuen FRITZ!Box 6660 Cable bringt AVM nun einen All-in-One-Router für den Kabelanschluss auf den Markt.

Mit der FRITZ!Box 6660 Cable sollen sich über den neuesten DOCSIS 3.1-Übertragungsstandard die rasanten Geschwindigkeiten am Kabelanschluss ausschöpfen und mit den neuen Standards WiFi 6 (WLAN AX) und einem 2,5-Gigabit-LAN-Port im gesamten Heimnetzwerk verteilen. WiFi 6 soll bei gleichzeitiger Nutzung vieler Endgeräte im WLAN für einen hohen Datendurchsatz und eine stabile, schnelle Verbindung sorgen.

Die FRITZ!Box 6660 Cable verfügt außerdem über WLAN-Mesh-Funktionen: Damit verteilt die FRITZ!Box die Daten intelligent im gesamten Heimnetz und optimiert die Leistung der verbundenen Geräte. Dank des schnellen 2,5-Gigabit-LAN-Ports und den vier Gigabit-LAN-Anschlüssen profitieren auch per Kabel eingebundene Endgeräte von den hohen Geschwindigkeiten am Anschluss.

DECT-Station, Mediaserver und Kindersicherung inklusive

Auch eine DECT-Basis-Station ist bei dem neuen Modell von AVM mit an Bord. Besitzer können so Smart-Home-Geräte nutzen und bis zu sechs Schnurlostelefone anschließen. Auch analoge Telefone oder Faxgeräte lassen sich durch die integrierte Telefonanlage an der neuen FRITZ!Box einbinden. Dank Mediaserver und NAS-Funktion fungiert die FRITZ!Box 6660 Cable darüber hinaus auch als Multimediazentrale: Anwender können Bilder, Musik und Filme im gesamten Netzwerk zur Verfügung stellen oder per MyFRITZ!-Dienst auch von unterwegs auf die Dateien zugreifen. Zu den weiteren Komfort-Features der FRITZ!Box 6660 Cable gehört außerdem eine Kindersicherung und ein WLAN-Gastzugang.

Die FRITZ!Box 6660 Cable ist zum Preis von 229,00 Euro erhältlich. Auf der Produktseite des neuen Routers finden sich auch alle technischen Spezifikationen und weitere Informationen. Als Handelspartner arbeitet AVM unter anderem Amazon zusammen, dort ist der Router allerdings aktuell noch nicht auf Lager.