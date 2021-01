Chefkoch: Rezept des Tages jetzt als Widget auf dem Homescreen

Falls ihr schon zu den zahlreichen Nutzern gehört, die auch auf iOS 14 setzen, ihr aber keine Ahnung habt, was ihr heute Abend kochen sollt, dann schaut doch mal bei Chefkoch (App Store-Link) vorbei. Mit dem Update auf Version 2.26 bietet die beliebte Rezepte-App jetzt auch ein Widget für den Homescreen.

Dort könnt ihr euch das Rezept des Tages direkt anzeigen lassen, ohne die App öffnen zu müssen. Das Widget steht dabei in allen drei von Apple angebotenen Größen zur Verfügung und ist ohne großen Schnickschnack schnell eingerichtet. Gefällt euch das Rezept, könnt ihr mit nur einem Fingertipp direkt in die Chefkoch-App zur Detailansicht wechseln.

Und auch dort hat sich einiges getan, wie uns die Entwickler wissen lassen: “ Im Rezeptkopf siehst du jetzt, ob es schon Kommentare für das Rezept gibt. Und für viele Tausend unserer Rezepte siehst du nun auch die Nährwertangaben – falls Weihnachten Spuren auf der Waage hinterlassen hat, sollten dir diese Infos weiterhelfen, die Nadel nach unten zu korrigieren.“

An Vielfalt mangelt es in der Chefkoch-App nicht. Mittlerweile findet ihr auf der Plattform über 330.000 Rezepte, die zum Großteil von der Community selbst stammen. Aus technischer Sicht dürft ihr euch auf eine prima programmierte App freuen, die höchstens mit etwas zu viel Werbung ausgestattet wurde. Diese lässt sich aber für 3,99 Euro pro Jahr deaktivieren, was ich ein faires Angebot finde, wenn man Chefkoch regelmäßig nutzt.