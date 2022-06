Chefy-Chef: Kulinarischer Platformer erscheint in der nächsten Woche

Das Team von Crescent Moon Games ist bekannt für häufige und qualitative Game-Releases im deutschen App Store. Mit Chefy-Chef (App Store-Link) wird es schon bald eine weitere Neuerscheinung des fleißigen Entwickler- und Publisher-Studios geben. Das Spiel für iPhones und iPads lässt sich schon jetzt im App Store vorbestellen, soll aber kostenlos mit einem In-App-Kauf von 2,99 Euro für die Vollversion zu haben sein. Der Download ist etwa 34 MB groß und benötigt zudem iOS bzw. iPadOS 12.0 oder neuer auf dem Gerät. Auch an eine deutsche Lokalisierung wurde von Seiten des Entwicklerteams bereits gedacht.

Chefy-Chef wurde von Bug Studio entwickelt und in Zusammenarbeit mit Crescent Moon Games in den App Store gebracht. Wie der Titel des Spiels bereits andeutet, handelt es sich hier um einen Koch mit dem passenden Namen Chefy. Dieser muss im Verlauf des Spiels mitsamt seines magischen Kühlschranks an alle möglichen exotischen Orte reisen, um Zutaten für seine Lieblingsgerichte zu sammeln. Ja, richtig gehört, ein magischer Kühlschrank.

60 Level in drei großen Welten

Unterwegs gilt es, die eigenen kulinarischen Fähigkeiten, die einen Koch so ausmachen, zu nutzen, um das gefährliche Terrain zu durchqueren. Dabei verwendet man so allerhand Küchenutensilien, um sich einen Weg zu bahnen. Mit einem Küchenmesser lässt es sich die Wände hochklettern, eine Bratpfanne dient zum Teleportieren, und ein Fleischklopfer hilft beim Hochspringen.

Insgesamt erwarten die Spieler und Spielerinnen ganze 60 Level in drei mysteriösen Welten, in denen auch kleine Boni wie versteckte Burger eingesammelt werden können. Mit diesen lassen sich dann neue Gegenstände für den Koch freischalten. Chefy-Chef erinnert vom Stil her an klassische Platformer und Jump’N’Runs und wurde schon vor kurzem für PCs und Konsolen veröffentlicht. Ab dem 6. Juli dieses Jahres könnt ihr euch dann auch mit Chefy durch die Level arbeiten. Den offiziellen Trailer zum Spiel haben wir euch abschließend ebenfalls eingebunden.