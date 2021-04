Corona-Warn-App: Neues Update bringt Eventregistrierung mit

Wie versprochen haben die Deutsche Telekom und SAP die Corona-Warn-App (App Store-Link) um eine Funktionalität zur Eventregistrierung ergänzt. Das entsprechende Update steht in den jeweiligen Stores zum Download bereit.

Und das ganze funktioniert so, wie man es sich vorstellt: Veranstalter und Einzelhändler können einen QR-Code erstellen, in dem alle notwendigen Daten über die Veranstaltung kodiert werden. Dazu zählen beispielsweise Ort der Veranstaltung, Datum, Art der Veranstaltung und gegebenenfalls Beginn und Ende. Besucher können den QR-Code mit der Corona-Warn-App scannen und können so Ein- beziehungsweise Auschecken. Der Check-In wird lokal auf dem Smartphone gespeichert und nach zwei Wochen automatisch gelöscht.

Werden Besucher später auf COVID-19 positiv getestet, können Nutzer eine grüne oder rote Warnung erhalten. Wer weniger als 10 Minuten vor Ort war, bekommt eine Begegnung mit geringem Risiko (grüne Kachel) angezeigt. Wer länger vor Ort war und sich der Aufenthalt überschnitten hat, gibt es eine Warnung über eine Begegnung mit erhöhtem Risiko (rote Kachel).

Weiterführende Informationen gibt es auf dieser Webseite. Dort wird auch erklärt, wie Veranstalter, Einzelhändler und Privatpersonen die neue Eventregistrierung nutzen können.