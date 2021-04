Warum der neue iMac erst einmal nur mit einem kleinen Display verfügbar ist

Zum ersten Mal seit Jahren hat Apple auf der Keynote am gestrigen Abend das getan, was seine iMacs vor mehreren Jahrzehnten weltberühmt gemacht hat. Statt seine Computer in einem langweiligen Weiß oder Grau anzubieten, sind es endlich wieder bunte Farben geworden. Neben dem neuen grauen iMac können Kunden zwischen sechs knallbunten Farben wählen. Das passende Zubehör in Form von Tastatur, Maus und Trackpad gibt es gleich mit dazu.

Apple macht den neuen iMac wieder zu einem echten Lifestyle-Produkt, das man sich gerne auf den Schreibtisch stellt. Ein Computer, der ein echter Hingucker ist. Selbst das Kabel zwischen Netzteil und Computer ist mit seinem gewebten Nylon in der passenden Farbe wohl schicker als alle anderen Desktop-Computer, die es auf dem Markt gibt.

der neue 24 Zoll iMac im Apple Online Store

An einer Sache werden sich aber wohl viele von uns gestört haben: Den neuen iMac gibt es nur mit 24 Zoll Bildschirm, quasi als Nachfolger für das bisherige 21,5 Zoll Modell. Wer einen größeren Bildschirm mit einer Diagonale von 27 oder mehr Zoll wünscht, der wird sich noch etwas gedulden müssen.

Größerer iMac wird wohl mit einem besseren Prozessor ausgestattet sein

Apple bietet den neuen iMac bisher nur mit M1-Prozessor an. Einen anderen Apple-eigenen Chip gibt es bisher nicht – und das ist wohl auch der Grund dafür, dass es keinen größeren iMac gibt. Genau wie beispielsweise bei den MacBooks im vergangenen Jahr, konzentriert man sich bei der Umstellung des iMacs von Intel- auf Apple-Prozessoren zunächst auf die Einsteiger-Modelle. Ein größerer iMac wird ganz sicher kommen – dann aber mit einem noch leistungsfähigerem Prozessor. M1X könnte hier das Stichwort sein.

Ein weiteres Highlight des neuen iMac: Der gesamte Bildschirm mit der integrierten Technik ist gerade einmal 11,5 Millimeter dick. Das ist so dünn, das nicht einmal der Kopfhörer-Anschluss auf der Rückseite platziert werden konnte, denn alleine dafür wäre eine Tiefe von rund 14 Millimetern notwendig gewesen. Aus diesem Grund findet man den Steckplatz an der linken Seite des Displays.

Bei der Wahl zwischen den drei verfügbaren Modellen sollte man einen Aufpreis von 220 Euro einkalkulieren und mindestens den „mittleren“ iMac wählen. Denn nur dann gibt es zwei zusätzliche USB-C-Anschlüsse, einen Ethernet-Port und das Magic Keyboard mit Touch ID. Bestellungen nimmt Apple ab dem 30. April entgegen, die Auslieferung erfolgt in der zweiten Mai-Hälfte.