Cyberport verkauft das 11 Zoll iPad Pro mit M2-Chip gerade besonders günstig

Im Online-Shop von Cyberport gibt es derzeit echt gute Deals für Apple-Produkte. Da es sich um einen autorisierten Apple-Händler handelt, seid ihr auch auf der sicheren Seite und könnt das iPad Pro mit 11 Zoll Display, 1 TB Speicher und Wi-Fi für 1.099 Euro statt 1.799 Euro kaufen. Der nächste Preis im Internet liegt bei 1.399 Euro. Beachtet, dass es sich um das Modell mit M2-Chip aus dem Jahre 2022 handelt und nicht um das neuste iPad Pro mit M4-Chip.

Apple iPad Pro 11″ 2022 Wi-Fi 1 TB Space Grau für nur 1.099 Euro statt 1.399 Euro – ehemals sogar 1.799 Euro (zum Angebot)

Mit 1 TB Speicherplatz müsst ihr euch wirklich keine Gedanken machen, ob ihr zu viele Fotos gespeichert oder zu große Apps installiert habt. Beim iPad verzichte ich immer auf die Cellular-Konnektivität, da ich einfach mein iPhone-Tarif als Hotspot nutze. Ansonsten ist das iPad Pro natürlich das beste Tablet aus dem Hause Apple und auch bei der etwas älteren M2-Variante müsst ihr euch keine Sorgen machen, dass das Tablet zu langsam ist. Die M-Chips sind für das iPad Pro generell überdimensioniert und der M2 wird euch noch viele Jahre gute Dienste erweisen.

M2 iPad Pro ist immer noch schnell genug

Das iPad Pro 2022 ist nicht ganz so hauchdünn wie das M4 iPad Pro, außerdem kommt hier „nur“ ein Liquid Retina Display ohne Tandem-OLED-Technik zum Einsatz. Dennoch bietet auch das Display des M2 iPad Pro gestochen scharfe Bilder mit einer maximalen Helligkeit von 600 Nits.

Wenn ihr unbedingt ein iPad Pro statt eines iPad Airs nutzen wollt, könnt ihr heute den Vorgänger besonders günstig bekommen. In der gleichen Ausstattung kostet das M4 iPad Pro 1.929 Euro – fast doppelt so viel! Cyberport verkauft das M2 iPad Pro in der Farbe Space Grau.

11 Zoll iPad Pro 2022 WiFi 1 TB Mit unglaublicher Performance, superschnellen drahtlosen Verbindungen und dem Apple Pencil Erlebnis der nächsten Generation. Und dazu mit leistungsstarken neuen Features für Produktivität und Zusammenarbeit in iPadOS 16. Das iPad Pro ist das ultimative iPad Erlebnis. 1.799 EUR 1.099 EUR bei Cyberport kaufen