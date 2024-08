Neues Angebot bei Waipu.tv: Fernsehen und Paramount+ für nur 5 Euro pro Monat

Nachdem das Nebenkostenprivileg seit dem 1. Juli weggefallen ist, könnt ihr euch Waipu.tv fast wöchentlich günstiger sichern. Und wir können eine persönliche Empfehlung aussprechen, denn wir nutzen Waipu.tv auch auf unseren Fernsehern Zuhause.

Waipu.tv Perfect Plus Jahrespaket & 12 Monate Paramount+ für nur 5 Euro pro Monat (zum Angebot)

12 Monaten kosten dann nur 60 Euro statt 215,67 Euro

für neue Kunden und Kundinnen

Normalerweise kostet das Perfect Plus Paket im Monat schon 9,99 Euro, während Paramount+ im Monat sonst 7,99 Euro kostet. In den ersten 12 Monaten spart ihr so stolze 155 Euro! Und ihr könnt sogar noch mehr sparen, wenn ihr Paramount+ gar nicht nutzen wollt. Da euch ein Gutschein separat zugeschickt wird, könnt ihr diesen auch verkaufen. Ich habe damals einen ähnlichen Deal wahrgenommen und den Jahresgutschein für 20 Euro verkauft und so den Endpreis noch einmal gedrückt. Demnach würde euch ein Jahr Waipu.tv nur 40 Euro kosten, was gerade einmal 3,33 Euro pro Monat sind. Günstiger geht es wirklich nicht.

Mein Kabel-TV bei Vodafone habe ich längst gekündigt. Da wir ohnehin sehr wenig Fernsehen schauen, fahre ich mit Waipu.tv im Angebot sehr gut. Waipu.tv steht als App für das Apple TV, Fire TV, Roku, Chromcast, Android TV und zahlreiche Fernseher von Samsung und LG zum Download bereit.

Mit dem Perfect Plus Paket von Waipu.tv bekommt ihr Zugriff auf 279 Sender, 264 davon in HD – natürlich auch die privaten Kanäle von RTL und ProSieben. Zudem könnt ihr 100 Stunden Aufnahmen speichern und vier Streams gleichzeitig nutzen. Nur eine Sache geht mit den kostenpflichtigen Sendern nicht: Streaming außerhalb des Heimnetzwerks. Solltet ihr Waipu.tv aber vorrangig Zuhause nutzen, beispielsweise als Ersatz für das Kabelfernsehen, macht ihr mit diesem Deal nichts verkehrt.

Das Angebot kann bis zum 15.08.2024, 23:59 Uhr nur auf https://www.waipu.tv/paramount/ gebucht und muss bis Freitag 30.08.2024 eingelöst werden.

