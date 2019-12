Das appgefahren-Team sendet Weihnachtsgrüße aus Bochum

Und schon wieder neigt sich das Jahr dem Ende. Weihnachten steht vor der Tür und an Heilig Abend habt auch ihr hoffentlich die Zeit gefunden, es euch mit euren Familien gut gehen zu lassen. Ganz besonders liebe Weihnachtsgrüße senden wir an dieser Stelle natürlich auch an all diejenigen, die das Weihnachtsfest aus welchen Gründen auch immer nicht mit ihren Liebsten verbringen können.

Auch wir werden die Feiertage und die Zeit bis zum neuen Jahr dafür nutzen, zumindest einen halben Gang herunterzuschalten und jeweils ein paar freie Tage zu genießen. Mit der frisch getankten Kraft geht es dann spätestens Anfang Januar wieder mit voller Kraft voraus. Und natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen, einen kleinen Weihnachtsgruß inklusive Führung durch unser neues Büro im Video festzuhalten:

So könnt ihr Dankeschön sagen

Wir werden immer wieder gefragt, wie man sich denn bei uns für unsere Arbeit bedanken kann. Im Prinzip ist das ganz einfach: Schaut einfach weiter jeden Tag bei uns vorbei und empfehlt uns an Freunde und Bekannte weiter.

Falls es dann doch etwas Materielles sein soll, gibt es dafür verschiedene Wege. Am einfachsten ist es sicherlich, die Spenden-Funktion innerhalb unserer App zu verwenden. Alternativ könnt ihr uns auch eine Flasche, einen Kasten oder ein Fass Bier via PayPal spendieren. Zudem freuen wir uns, wie auch oben im Video zu sehen, wenn ihr noch alte Apple-Geräte abzugeben habt. Schreibt uns in diesem Fall einfach eine E-Mail.