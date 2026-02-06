Noch bis zum 9. Februar um 23:59 Uhr läuft bei MediaMarkt die neue Mehrwertsteuer-Kampagne, bei der ihr effektiv knapp 16 Prozent sparen könnt. Während einige Produkte ausgenommen sind, möchten wir euch folgend die 15 beleibtesten Produkte der Aktion präsentieren, die ja auch bei euch Anklang finden könnten.

1. Nintendo Switch 2 + Mario Kart World

Aufgrund von Zeitmangel habe ich mir bisher keine Switch 2 gekauft, wobei ich die „Konsole zum Mitnehmen“ richtig spannend finde. Wenn ihr mit der Switch 2 inklusive Mario Kart World liebäugelt, könnt ihr jetzt ordentlich sparen, denn bei MediaMarkt kostet das Bundle nur noch 419,33 Euro (zum Angebot) statt 499 Euro. Dabei handelt es sich um den aktuellen Bestpreis im Internet, denn sonst muss man mindestes 460 Euro bezahlen.

2. NIU KQi2 Pro E-Scooter

Wenn ihr auf der Suche nach einem guten und günstigen E-Scooter seid, dann ist der NIU KQi2 Pro definitiv ein Blick wert. Für nur 167,23 Euro (zum Angebot) statt 299 Euro gibt es eine Reichweite von 40 Kilometer, 10 Zoll Luftreifen, einen leistungsstarken Motor mit 300 Watt sowie eine smarte Anbindung per App.

3. LEGO Super Mario Game Boy Bausatz

Während sich Anfang des Jahres noch alles um den neuen Smart Brick gedreht hat, gibt es bei MediaMarkt jetzt den alten Game Boy als Bausatz deutlich günstiger. Mit Rabatt landet ihr bei nur 39,49 Euro (zum Angebot) statt 59,99 Euro und dürft dann 421 Teile zusammenbauen. Die Spielekonsole ist 14 x 9 x 3 Zentimeter groß.

4. Philips Hue Bridge Pro

Die neue Philips Hue Bridge Pro gibt es jetzt zum absoluten Bestpreis, da MediaMarkt nur noch 61,34 Euro (zum Angebot) statt 89,99 Euro aufruft. Die neue Bridge unterstützt bis zu 150 Lampen und bis zu 50 Zubehörteile, um so auch große Smart Homes abzudecken. Nur mit der Bridge Pro gibt es die Software-Funktionen MotionAware und SpatialAware, mit denen Lampen zu Bewegungsmeldern und Szenen noch schöner werden.

5. Sony PlayStation 5 Pro

Da ich ja schon eingangs erwähnte, dass ich nicht als Zucker unterwegs bin, kann ich zur Sony PlayStation 5 Pro gar nicht viel sagen. Der Preis scheint aber attraktiv zu sein, denn letztendlich muss man nur 671,43 Euro (zum Angebot) statt 799 Euro bezahlen. Es handelt sich dabei um die Variante mit 2 TB Speicherplatz, um auch große Games ausführen zu können.

Die weiteren Top-Deals bei MediaMarkt

6. MICROSOFT Xbox Series X 1TB Digital Edition Robot White: 462,18 Euro statt 549,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 550 Euro

7. JOERGES Gorilla Super Bar Crema Kaffeebohnen: 16,80 Euro statt 22,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 19,99 Euro

8. SAMSUNG Portable SSD T7 Shield PC/Mac Festplatte, 2 TB SSD: 210,08 Euro statt 299 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 235 Euro

9. NINTENDO Switch 2 Spielekonsole Schwarz: 394,12 Euro statt 469 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 429 Euro

10. GARMIN FORERUNNER 255 Smartwatch Silikon, 22 mm, Slate Grey: 168,06 Euro statt 249,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 195 Euro

11. MICROSOFT Xbox Series S 512 GB: 294,11 Euro statt 349 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 328 Euro

12. SONY PlayStation Remote-Player für PS5-Konsole – Midnight Black: 167,23 Euro statt 199 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 180 Euro

13. WD_BLACK(TM) SN7100 SSD 2 TB, M.2 2280 NVMe(TM), PCIe Gen4: 193,27 Euro statt 488 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: – Euro

14. SANDISK Portable SSD 2 TB SSD: 145,37 Euro statt 328 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 169 Euro

15. LEGO Minifigures 71050 Spider-Man: 2,09 Euro statt 3,99 Euro (zum Angebot) – Preisvergleich: 3,99 Euro

Beachtet bitte: Den Rabatt seht ihr direkt, wenn ihr euch mit einem MediaMarkt-Konto einloggt. Das ist die einzige Voraussetzung, um den Rabatt mitnehmen zu können.