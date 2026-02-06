Im Einstiegs- und Mittelklasse-Segment ist der große Internethändler Amazon bereits seit einiger Zeit mit eigenen Smart TV-Modellen der Fire TV-Reihe am Start. Nun hat Amazon eine neue Generation der Smart TVs angekündigt, die sogar schon ab sofort auf der eigenen Verkaufsplattform erhältlich sind. Sie verfügen im Vergleich zu ihren Vorgängern über ein schlankeres Design, eine verbesserte Leistung und eine Omnisense-Technologie.

Fire TV Omni QLED-Serie

Den Anfang macht die neue Fire TV Omni QLED-Serie (Amazon-Link): Sie will „mit brillanten Bildern auf einem Display, das 60 Prozent heller ist als das der Vorgängermodelle und über beinahe doppelt so viele lokale Dimming-Zonen für hellere Weißtöne und schärfere Schwarztöne verfügt“, überzeugen. Inhalte sollen dank Dolby Vision und HDR10+ Adaptive-Technologie lebendiger wirken, während der verbesserte Prozessor für ein bis zu 40 Prozent schnelleres Erlebnis sorgen will.

Die smarte Omni QLED-Serie passt darüber hinaus die Farbe des Bildschirms automatisch an die Beleuchtung des Raumes an. Mit Hilfe der integrierten Omnisense-Technologie schaltet sich der Smart TV ein, sobald man den Raum betritt, und zeigt Fotos oder Kunstwerke an. Verlässt man den Raum wieder, wird der Bildschirm ausgeschaltet, um Energie zu sparen.

Omnisense kommt auch bei der Interaktive-Kunst-Funktion zum Einsatz: Bewegen sich Nutzer und Nutzerinnen im Raum, hat dies einen direkten Einfluss auf die Darstellung des Kunstwerks auf dem Fernseher. Wann man eine Serie oder einen Film schauen möchte, genügt zudem eine Frage an Alexa, der Griff zur Fernbedienung dabei ist nicht nötig.

Zu den weiteren Features des neuen Fire TV Omni QLED-Modells gehören auch Dolby Vision und HDR10+ Adaptive, eine 4K Ultra HD-Auflösung, Dolby Audio und WiFi 6 für eine kabellose Netzwerkverbindung. Über die Smart TV-Funktionen können zahlreiche Apps und Streamingdienste genutzt werden, darunter Netflix, Disney+, YouTube, waipu.tv, Amazon Prime Video, Twitch und mehr.

Der neue Amazon Fire TV Omni QLED ist in Displaygrößen mit 50, 55, 65 oder 75 Zoll erhältlich und ist zu Einführungspreisen ab 479,99 Euro erhältlich. Später wird der Standardpreis ab 699,99 Euro beginnen.

Fire TV 2-Serie und Fire TV 4-Serie

Amazon hat ebenfalls zwei neue Smart TV-Modelle aus dem Einsteigerbereich präsentiert. Die neue Fire TV 2-Serie liefert HD-Qualität, während die neue Fire TV 4-Serie eine 4K-Auflösung bietet. Beide Produktreihen verfügen über dünne Rahmen und sind dank des neuen Quad-Core-Prozessors 30 Prozent schneller als die Vorgängermodelle. Die Fire TV 2- und 4-Serie unterstützen zudem erstmals die Omnisense-Technologie.

Mit Dialog-Boost, einer neuen Funktion für alle neu vorgestellten Fire TV Smart TVs, können Nutzer und Nutzerinnen die Lautstärke der Gespräche erhöhen, ohne die Hintergrundgeräusche zu verstärken. Zudem gibt es bei beiden Modellen WiFi 6 für kabellose Verbindungen und eine Alexa-Sprachfernbedienung. Die Fire TV 4-Serie liefert 4K Ultra HD mit HDR10+, bei den beiden Fire TV 2-Exemplaren sind es 720p (32″) bzw. 1080p Full HD (40″).

Die neue Amazon Fire TV 4-Serie wird in Bildschirmgrößen von 43, 50 oder 55 Zoll ab 499,99 Euro angeboten. Zum Marktstart gibt es Einführungspreise ab 299,99 Euro. Die Amazon Fire TV 2-Serie ist in 32 oder 40 Zoll zu Preisen ab 279,99 Euro zu haben. Auch hier gibt es vergünstigte Einführungspreise, die bei 169,99 Euro starten.