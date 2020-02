DAZN: Sportstreaming-App nach Update jetzt mit Vorschau für Nicht-Abonnenten

Auch auf meinen Geräten ist der Sportstreaming-Dienst DAZN (App Store-Link) ein gern gesehener Gast. Die Plattform bietet, ähnlich wie Sky oder der Eurosport Player, eine große Auswahl an Live-Sport-Ereignissen aus vielen verschiedenen Sportarten. Dazu zählen ausgewählte Spiele der UEFA Champions League und Europa League, die französische Ligue 1, aber auch NBA-Basketball, Eishockey aus der NHL und KHL, Tennis der WTA-Tour, Biathlon, Skispringen und vieles mehr.

Die mobile App von DAZN ist etwa 106 MB groß und kann ab iOS 11.0 oder neuer auf das iPhone und iPad geladen werden. Um den Streamingdienst in vollem Umfang nutzen zu können, wird ein monatlicher Abonnement-Preis von 11,99 Euro fällig. Neben der Wiedergabe auf mobilen Geräten kann DAZN auch auf Smart TVs, dem Fire TV-Stick von Amazon, browserbasiert auf jedem Rechner, über Apps auf der PS4, PS3 und der Xbox One, sowie auf dem Apple TV installiert werden.

Auch ohne Anmeldung Einsicht in DAZN-Inhalte

Eines der größten Mankos von DAZN wurde nun mittels eines frischen Update behoben. Ab sofort liegt die Sport-App im deutschen App Store in Version 2.4.15 vor und bringt damit eine praktische Neuerung: Ein sogenanntes Open Browse-Feature. Laut Angaben von DAZN im Changelog handelt es sich dabei um ein Feature, das von vielen Nutzern gewünscht worden ist. Nun hat man dieses User-Feedback also in die Tat umgesetzt.

„Dieses neue Feature ermöglicht es Dir, auch ohne Anmeldung bei DAZN von Deinem Mobiltelefon aus einen genauen Blick auf unsere Inhalte zu werfen“, berichtet das Team von DAZN im App Store. „Du bekommst einen genauen Überblick über die angebotenen Sportarten, Wettbewerbe und Spiele auf DAZN, noch bevor Du deinen Probemonat startest. Wann läuft das nächste Bundesliga Spiel? Wer tritt in der UEFA Champions League gegeneinander an? Open Browse liefert Dir die Antworten.“

Für die Wiedergabe der entsprechenden Inhalte ist es natürlich nach wie vor notwendig, ein gültiges Abonnement von DAZN zu haben. Wer sich nicht auf mobilen Geräten, sondern im Browser über die anstehenden Inhalte von DAZN informieren möchte, kann den Programmüberblick über die nächsten Tage auch hier abrufen.