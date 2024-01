DeepL mit neuer Seitenleiste und Arabisch als neue Sprache

DeepL liefert meiner Meinung nach immer noch die besten Übersetzungen, auch wenn andere Tools aufholen. Flüßige und sinnenhafte Übersetzungen sind in DeepL Standard, daher ist der Übersetzer auch so beliebt. Die Anbieter schränken die Gratis-Nutzung immer weiter ein, dennoch kann DeepL im privaten Gebrauch kostenlos verwendet werden.

Mit einem der letzten Updates hat die Desktop-App leichte Veränderungen erfahren. Der Verlauf und gespeicherte Übersetzungen sind jetzt in einer neuen Seitenleiste zu finden. Diese könnt ihr bei Bedarf ausklappen und bei Nichtbenutzung einklappen. Als Gratis Nutzer und Nutzerin wird der Verlauf der letzten 7 Tage gespeichert und kann auch ohne Benutzerkonto gesichtet werden. Gespeicherte Übersetzungen sind hingegen nur mit einem kostenpflichtigen DeepL Pro Abo zugänglich.

Beachtet bitte: Scheinbar wird das neue Layout noch nicht für alle User und Geräte freigeschaltet. Auf meinem Mac mini hab ich bei gleicher Version noch die alte Struktur, auf meinem MacBook Pro ist das neue Layout mit Seitenleiste zu finden. Wenn bei euch die Seitenleiste noch nicht angezeigt wird, müsst ihr euch noch etwas gedulden.

DeepL übersetzt auch in Arabisch

Im Web-Übersetzer sowie in den Desktop- und mobilen Apps könnt ihr ab sofort auch Übersetzungen in Arabisch tätigen. Arabisch ist dabei die erste Sprache im DeepL Übersetzer, die von rechts nach links gelesen und geschrieben wird. Somit stellt die Einführung auch eine bedeutende technische Errungenschaft in der Entwicklung des Übersetzers dar.

3.000 Zeichen oder 5.000 Zeichen

Ohne Account könnt ihr bei DeepL Texte mit bis zu 1.500 Zeichen in einem Durchgang übersetzen. Das Limit erhöht sich auf bis zu 5.000 Zeichen, wenn ihr euch einen kostenlose Account anlegt. Für die Registrierung werden lediglich eine E-Mail und ein Passwort benötigt – weitere Daten werden nicht abgefragt.