Das iPad und der DMA: Keine Drittanbieter-Apps, Browser-Engines und mehr

In der vergangenen Woche kündigte Apple einige wichtige Änderungen am App Store und der iPhone-Plattform in der Europäischen Union an, darunter die Unterstützung für alternative App-Marktplätze. Danach stellte Apple aber auch klar: Einige der Änderungen betreffen alle Apple-Plattformen, während andere nur für das iPhone und nicht für das iPad gelten.

Für diese Nuancierung gibt es einen Grund. Apple erklärt, dass die Europäische Union im Rahmen des Digital Markets Act entschieden hat, dass iOS eine Gatekeeper-Plattform ist. Dies gilt nur für iOS auf dem iPhone. iPadOS auf dem iPad ist in den Augen von Apple und der Europäischen Kommission eine völlig andere Plattform. Auf der anderen Seite bezeichnet der Digital Markets Act den gesamten App Store als Gatekeeper-Dienst. In den Augen der Europäischen Kommission umfasst dies den App Store für alle Plattformen von Apple: iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV.

In diesem Sinne hat Apple diese Änderungen auf der Grundlage der Anforderungen der DMA aufgeteilt. Änderungen, die den App Store betreffen, gelten für alle Apple-Plattformen, während Änderungen für das iPhone nur für das iPhone gelten, auch wenn iOS einen großen Teil der gleichen Codebasis wie iPadOS nutzt.

EU-Kommission könnte noch Nachbesserungen fordern

Das bedeutet in der Praxis, dass die Möglichkeit, App-Marktplätze von Drittanbietern zu installieren und Apps von diesen herunterzuladen, nur auf dem iPhone gegeben sein wird. Auch die neue Aufforderung in Safari, eine Standard-Browser-Engine auszuwählen, wird es nur auf dem iPhone geben. Weiterhin wird eine Unterstützung für Browser-Engines von Drittanbietern nur auf dem iPhone verfügbar sein, ebenso wie die Option, NFC- und Brieftaschen-Apps als Standard einzustellen.

Änderungen an den App Store-Richtlinien, um alternative Zahlungen und niedrigere Provisionen zu ermöglichen, betreffen allerdings den App Store auf allen Apple-Plattformen. Gleiches gilt auch für Änderungen an den App Store-Richtlinien zur Zulassung von Spiele-Streaming-Apps: Auch diese wirken sich auf alle Apple-Plattformen aus.

Alle diese Änderungen sind Teil von iOS 17.4, das derzeit im Betatest für Entwickler und Entwicklerinnen verfügbar ist und wohl im März dieses Jahres veröffentlicht werden wird. Wer demnach ein iPad-User ist, wird von einigen Änderungen Apples nicht profitieren können. Möglich ist auch, dass die EU-Kommission bezüglich des DMA noch weitere Nachbesserungen von Apple einfordern wird, da die bisherigen Änderungen nicht ausreichen könnten.