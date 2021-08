DER SPIEGEL: Nachrichten-App für iPhone und iPad jetzt mit Dunkelmodus

Wenn es um tägliche Nachrichten geht ist DER SPIEGEL (App Store-Link) eure Anlaufstelle? Dann könnt ihr knapp zwei Jahre nach Einführung des Dunkelmodus die SPIEGEL-App fortan auch in einem dunklen Erscheinungsbild nutzen.

Wenn ihr den Dunkelmodus automatisch oder manuell über die iOS-Einstellungen aktiviert, wechselt auch die SPIEGEL-App ihr Erscheinungsbild. Optional kann man den Modus aber auch manuell in der SPIEGEL-App einstellen und unabhängig der systemübergreifenden Einstellungen steuern.

DER SPIEGEL bietet tagesaktuelle Nachrichten aus diversen Resorts. Mit SPIEGEL+ gibt es Zugriff auf alle Reportagen, Analysen und Service-Artikel aus dem Bezahlangebot. Ebenso gibt es mit Audio+ ein umfangreiches Audio-Angebot inklusive Podcasts und mehr. Mit Push-Mitteilungen bleibt man zudem immer auf dem Laufenden.

Bei knapp 29.000 Bewertungen kommt die App im Schnitt auf 3,8 Sterne. Die mobile Umsetzung hätte besser sein können, an einigen Stellen fühlt sich die Bedienung nicht ganz so flüssig und nativ an. Falls ihr einen Blick wagen wollt, könnt ihr den 25,5 MB großen Download kostenlos tätigen.