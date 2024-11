Die neuen Macs im Test: Das sind die ersten Eindrücke

Morgen ist es soweit, unserer beiden Mac mini mit M4 Pro Chip haben sich bereits auf den Weg zu uns nach Bochum gemacht. Einige Medien, verstreut rund um den ganzen Globus, wurden bereits vorzeitig mit den neuen Apple-Rechnern ausgestattet. Wir wollen in diesem Artikel einen Blick auf die verschiedenen Modelle werfen, immerhin hat Apple neben dem neuen Mac mini auch ein überarbeitetes MacBook Pro und einen verbesserten iMac vorgestellt.

Das sagen die Tester zum neuen Mac mini

Der neue Mac mini ist deutlich geschrumpft – und gleichzeitig viel leistungsstarker geworden. Alle Modelle kommen jetzt mit 16 GB Arbeitsspeicher. Die eine oder andere Design-Entscheidung kommt aber nicht bei allen Testern gut an.

Golem: „Wir stimmen nicht unbedingt allen Designentscheidungen zu. Dass Apple den Power-Schalter zugunsten der Optik an der Unterseite platziert und so größtenteils unzugänglich macht, ist ein Manko. Außerdem können wir uns noch nicht damit anfreunden, dass Apple sämtliche USB-A-Ports durch USB-C-Pendants ersetzt hat. Dadurch verliert der Mac Mini an Flexibilität und muss öfter auf Adapter zugreifen.“ (zum Testbericht)

The Verge: „Wie ich bereits gesagt habe, ist der Mini für 599 US-Dollar das beste Angebot, wenn du dich noch nicht der Mac Seite von Apples Ökosystem angeschlossen hast. Sogar die von mir getestete 799-Dollar-Konfiguration mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 512-GB-SSD erscheint angemessen. Aber sobald man bei RAM oder Speicherplatz darüber hinausgeht, hat die Preisgestaltung von Apple den Beigeschmack der Gier und der Steigerung des Unternehmensergebnisses.“ (zum Testbericht)

Die ersten Eindrücke des neuen MacBook Pro

Ich bleibe noch eine Weile bei meinem MacBook Pro mit M1 Pro Chip. Falls bei euch ein Upgrade ansteht, habt ihr ab sofort die Qual der Wahl: M4, M4 Pro und M4 Max stehen beim MacBook Pro zur Auswahl. Dazu gibt es wieder zwei verschiedene Displaygrößen und auch sonst zahlreiche Optionen zur Konfiguration. Aber auch mit dem Basis-Modell scheint man ziemlich gut dabei zu sein.

The Verge: „Der größte Unterschied besteht darin, dass sich das MacBook Pro der Einstiegsklasse diesmal nicht wie ein Kompromiss anfühlt. Die Basiskonfiguration verfügt über genügend Arbeitsspeicher und Speicherplatz, um es wirklich in Betracht zu ziehen, und es hat alle Anschlüsse und Annehmlichkeiten der höherwertigen Pro-Modelle. Sogar das Upgrade des Nano-Textur-Bildschirms scheint sich zu lohnen. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt es sich tatsächlich wie ein Pro an.“ (zum Testbericht)

Die ersten Urteile über den neuen iMac

Ich habe früher auch mal auf einen iMac gesetzt. Das All-in-One-Design finde ich weiterhin grandios, nur eine Sache stört mich extrem: Das Display. Zwar kann es ab sofort auch entspiegelt bestellt werden, größer wird es so aber nicht. Nachdem man jahrelang zwei Modelle mit 21,5 und 27 Zoll angeboten hat, gibt es den iMac auch 2024 nur in 24 Zoll. Wo bleibt das große Modell?

Toms Guide: „Letztendlich kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Apple bei der Verbesserung des iMac für 2024 nicht weit genug gegangen ist. Ich bin dankbar für die Upgrades unter der Haube und die verbesserte Kamera, aber insgesamt fühlt es sich wie ein halber Schritt nach vorne an, obwohl ich auf einen großen Sprung gehofft hatte.“ (zum Testbericht)

