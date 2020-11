Die Top-Themen der Woche: Es gibt nicht nur Black Friday

Am Ende bin ich dann vielleicht doch wieder froh, wenn wir in der kommende Woche wieder etwas mehr Ruhe bekommen werden. Natürlich wird der Cyber Monday noch mal abgefeiert und euch ein einige Weihnachtsangebote wird es in den kommenden Wochen noch geben – aber der große Wahnsinn dürfte vorbei sein.

Glücklicherweise gab es in den vergangenen Tagen aber schon tollen Content, den wir abseits der Black Week für euch erstellt haben. So hat sich mein Kollege Frederick Beispielswiese die Mühe gemacht und den HomePod mini im direkten Duell gegen eine ganze Wadenladung von Smart Speakern antreten zu lassen. Wie schlägt sich der kleine HomePod von Apple?

Und auch ich habe mich mit einem ziemlich kleinen Thema beschäftigt: Dem iPhone 12 mini. Für wen das neue Smartphone von Apple eine echte Empfehlung ist und wer dagegen mit Einschränkungen leben muss, das habe ich in meinem Erfahrungsbericht für euch zusammengefasst.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick