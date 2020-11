Unser Adventskalender startet dieses Jahr bereits am ersten Advent

Ich weiß gar nicht genau, seit wie vielen Jahren wir unseren Adventskalender schon veranstalten. Was ich allerdings ganz sicher sagen kann: Mir macht es seit etlichen Jahren Spaß, diese Aktion für euch zu organisieren. Die heiße Phase beginnt dabei bereits im Oktober, wenn ich dutzende Kontakte abklappere und ihnen möglichst spannende und teure Gewinne abschwatze.

Im November wird dann der Berg an Paketen, die bei uns im Büro gesammelt werden müssen, immer größer und größer. Irgendwann schaffe ich es dann nur noch mit Hilfe meiner Numbers-Tabelle, den Überblick zu behalten: Was ist schon da? Was muss uns noch zugeschickt werden? Und kurz vor dem 1. Dezember sieht es dann so aus:

Und weil mir die ganze Sache so viel Spaß macht, dürft ihr bereits am 1. Advent das erste Türchen öffnen. Immerhin heißt die ganze Geschichte ja auch Adventskalender und nicht Dezemberkalender.

Zum Start in den Adventskalender hat uns Eve Systems ein großes Paket aus München geschickt. Freuen dürft ihr euch über jede Menge HomeKit-Zubehör: Zwei Eve Energy, zwei Eve Thermo, zwei Eve Door & Window, einen Eve Light Strip und eine Eve Cam. Und weil das eigentlich schon spannend genug ist, legen wir noch einen brandneuen Mac mini oben drauf.

Die Teilnahme-Bedingungen und alle Infos zum ersten Türchen findet ihr nach einen Klick auf den Button.