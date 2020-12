Die Top-Themen der Woche: Neue Apple AirPods für 600 Euro

Wir haben alle mit den AirPods Studio gerechnet, am Ende wurden daraus AirPods Max. Apples neue Over-Ear-Kopfhörer haben uns aber noch in anderer Hinsicht überrascht: Mit dem Preis. Knapp 600 Euro verlangt Apple für seine neuen Kopfhörer. Die Kauflust wird dadurch anscheinend aber nicht minimiert, denn einige Farben der AirPods Max sind erst im März wieder lieferbar. Nun schreibt auch der Rolling Stone: Die AirPods Max klingen wirklich, wirklich gut.

Für Begeisterung sorgte dagegen die Meldung, dass Star Wars Knights of the Old Republic II am 18. Dezember im App Store landen wird. Das Action-Rollenspiel mit besonders viel Lichtschwert-Duellen hat in der Vergangenheit schon auf dem PC und der Konsole überzeugen können. Schon bald dürfen wir den Klassiker für 16,99 Euro auch auf iPhone und iPad spielen.

Noch etwas Arbeit liegt in Sachen Homee vor mir. Der Smart Home Würfel, der Geräte verschiedener Hersteller miteinander verbindet, wurde in dieser Woche mit der lang ersehnten Anwesenheitserkennung ausgerüstet. So kann das Smart Home automatisch erkennen, ob jemand Zuhause ist oder nicht. Automationen können so entsprechend eingestellt werden – und die Rollladen schließen beispielsweise früher, wenn niemand Zuhause ist.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick