Homee: Smart Home Würfel werden endlich zur vollwertigen Basis

Ich nutze den Homee zusammen mit einem ZigBee- und Z-Wave-Würfel nun schon rund zwei Jahre. Unter anderem für meine Rollladensteuerung von Fibaro, die per Z-Wave in das System eingebunden ist. Die ZigBee-Basis ist vor allem in der Weihnachtszeit im Einsatz, um zahlreiche Steckdosen zu steuern.

Eine Funktion hat mir beim Homee aber schon immer gefehlt und nachdem sie lange Zeit angekündigt war, darf nun endlich Vollzug gemeldet werden: Das smarte System verfügt jetzt über eine Anwesenheitserkennung, die auch über Geofencing funktioniert. In der Update-Beschreibung lässt uns der Hersteller wissen:

Für jeden Benutzer kann nun ein Anwesenheitsstatus hinterlegt werden. Dieser kann über Geofence oder Homeegramme geändert werden und ist als Auslöser und Condition in Homeegrammen verfügbar.

Für mich hat das einen ganz praktischen Nutzen: Ich kann Automationen nun in Abhängigkeit der Anwesenheit von mindestens einer Person steuern. Damit lassen sich die Rollladen beispielsweise etwas früher schließen, wenn gerade niemand Zuhause ist. Ebenso kann die Weihnachtsbeleuchtung im Haus deaktiviert werden, wenn die letzte Person das Zuhause verlassen hat.

Das sind die weiteren Neuerungen für das Homee-System

Das sind aber noch nicht alle neuen Features, die Homee mit dem großen Update auf Version 2.31 liefert. Hier ist die komplette Übersicht der Neuerungen:

In Geräte- und Wetter-Auslösern und -Bedingungen kann der Wert nun mit dem Wert eines anderen Geräts verglichen werden

E-Mail-Benachrichtigungen sind jetzt in Homeegammen und für Systemevents verfügbar.

Dropbox kann nun als Speicherziel für automatische Backups und den Verlaufsdatenexport verwendet werden

Unterstützung für neue EnOcean-Geräte (AFRISO + Eltako/PioTek Tracker)

Unterstützung für neue Z-Wave-Geräte (Qubino)

Die App ist jetzt auch für Macs mit Apple Silicon verfügbar

Insbesondere die Geofencing-Funktion macht den Homee für mich nun zur vollwertigen Smart Home Basis. Ohnehin schon gut gefallen hat mir die App, denn diese ist sowohl für Einsteiger leicht zu bedienen, gibt aber auch Experten zahlreiche Möglichkeiten. Als Beta-Funktion können ausgewählte Geräte über den Homee sogar in HomeKit eingebunden werden.

Die Homee-Basis kostet aktuell 129 Euro. Mehr Sinn macht aber der gleichzeitige Kauf eines weiteren Würfels, etwa für ZigBee, EnOcean oder Z-Wave. Dann zahlt man mit 199 Euro etwas weniger als im Einzelkauf. Alle verfügbaren Würfel findet ihr bei Amazon.