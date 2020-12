Star Wars Knights of the Old Republic II: Neues RPG erscheint am 18. Dezember

Kurz vor Weihnachten wird Fans des Star Wars-Franchise noch ein echtes Geschenk unter den Baum gelegt. Wie die Entwickler und Publisher von Aspyr aus dem texanischen Austin angekündigt haben, soll am 18. Dezember 2020 die „lang erwartete Rückkehr des Jedi-Exils“ stattfinden und das neue Premium-Spiel Star Wars Knights of the Old Republic II (App Store-Link) für iOS und Android erscheinen. Das Spiel soll dabei komplett für mobile Geräte optimiert worden sein und lässt sich jetzt schon vorbestellen.

„Fans haben schon so lange nach einer mobilen Version von Star Wars: Knights of the Old Republic II gefragt, und wir freuen uns, sie endlich zu ihnen zu bringen. Wir sind stolz darauf, weiterhin mit Lucasfilm zusammenzuarbeiten, um klassische Titel wie Star Wars: Knights of the Old Republic II auf moderne Plattformen zu bringen.“

So äußert sich Elizabeth Howard, Vizepräsidentin für Verlagswesen bei Aspyr, zum bevorstehenden Release. Das Spiel ist fünf Jahre nach den Ereignissen des preisgekrönten Titels Star Wars – Knights of the Old Republic angesiedelt: Die Sith-Lords haben die Jedi bis zum Aussterben gejagt und sind kurz davor, die Alte Republik zu zerschlagen. Die einzige Hoffnung der Republik und des zerschlagenen Jedi-Ordens ist ein einsamer Jedi, der darum kämpft, sich wieder mit der Macht zu verbinden. Als dieser Jedi stehen die Spieler vor der schlimmsten Entscheidung der Galaxie – folgen sie der hellen Seite oder erliegen sie der Dunkelheit?

Inklusive beliebter Figuren wie HK-47, Canderous Ordo und Kreia

Spieler von Star Wars Knights of the Old Republic II können sich während des Spielverlaufs entscheiden, ob sie sich der hellen oder dunklen Seite anschließen – bedenken sollten sie aber, dass alle getroffenen Entscheidungen den Charakter der Spielfigur, ihrer Gruppe und denen, die sich den Missionen anschließen, beeinflussen wird. Zu diesen gehören beliebte Charaktere wie HK-47, Canderous Ordo und Kreia.

Star Wars Knights of the Old Republic II wird ab dem 18. Dezember 2020 im deutschen App Store erscheinen und dort als Premium-Titel zum Preis von 16,99 Euro erhältlich sein. Für den Download ist neben 3,9 GB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 10.0 oder neuer auf dem Gerät erforderlich. Im App Store ist auch zu lesen, dass zum Start eine deutsche Lokalisierung bereitstehen wird. Für weitere Eindrücke haben wir euch abschließend noch den YouTube-Trailer zum Spiel eingebunden.