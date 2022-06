Diese Neuerungen erhält CarPlay mit iOS 16 tatsächlich

Eine Sache haben vermutlich die meisten Autos, die derzeit auf deutschen Straßen unterwegs sind, gemeinsam: Die Software auf den Displays des Armaturenbretts ist nicht unbedingt innovativ. Die deutschen Autobauer können tolle Autos bauen, aber die Bedienung ist oftmals gruselig gelöst. Selbst bei meinem Skoda Octavia Plugin-Hybrid stellen sich mir immer wieder die Nackenhaare auf.

Dieses Problem könnten die Hersteller demnächst mit Hilfe von Apple in den Griff bekommen. Denn das CarPlay der nächsten Generation soll das komplette Cockpit übernehmen können. Die gesamte Bedienoberfläche will Apple liefern – und Fahrzeug-spezifische Daten, wie beispielsweise die Geschwindigkeit oder die verbleibende Reichweite, direkt in CarPlay integrieren. Wie ihr auf dem Titelbild sehen könnt, eine ziemlich spektakuläre Angelegenheit.

Bis wir dieses CarPlay der neuen Generation selbst erleben können, wird wohl noch etwas Zeit vergehen. Erst Ende des kommenden Jahres sollen die ersten Autos damit ausgestattet werden. Und so wie ich die Autobauer kenne, werden wohl die wenigsten der bestehenden Fahrzeuge nachträglich mit diesem System ausgestattet.

Das ist wirklich neu in CarPlay und iOS 16

Das CarPlay, so wie wir es aktuell kennen, wird laut Apple die folgenden neuen Funktionen und Möglichkeiten erhalten. So wird Apple in Zukunft Apps rund um das Thema Tanken erlauben, so dass wir uns die Benzinpreise in der Umgebung direkt in CarPlay werden anzeigen lassen können. Außerdem wird Siri so eingestellt werden können, dass eine Nachricht automatisch gesendet wird, nachdem du sie vorgelesen bekommen hast. Auch die Podcasts-App wird mit iOS 16 ein wenig für CarPlay frisiert und erlaubt manuellen Zugriff auf Episoden.