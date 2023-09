Disney+ Angebot: Nur 1,99 Euro pro Monat für 3 Monate

Derzeit habe ich Netflix, Prime Video, WOW und Apple TV+ abonniert. Netflix allerdings nur noch, weil ich derzeit noch einen günstigen Familienaccount habe. Prime Video nutze ich nur selten, allerdings möchte ich die weiteren Prime-Vorteile, unter anderem schnellen Versand, nicht aufgeben. WOW, ehemals Sky Ticket, ist der am häufigsten genutzte Dienst, da ich das Geschehen in der 1. und 2. Bundesliga verfolge. Apple TV+ nutze ich fast gar nicht, ist aber in unserem Apple One Abo enthalten. Disney+ hingegen habe ich nur ganz am Anfang ausprobiert und seitdem nicht mehr abonniert.

Jetzt wisst ihr das auch. Kommen wir aber zum aktuellen Angebot. Disney+ lockt neue Kunden und Kundinnen, da man in den ersten drei Monaten nur jeweils 1,99 Euro statt 8,99 Euro bezahlt. 3 Monate gibt es also für insgesamt 5,97 Euro statt 26,97 Euro. Der Deal ist bis zum 20. September gültig.

Elemental startet am 13. September

Disney und Pixars neuster und originellster Animationshit „Elemental“ spielt in Element City – einem Ort an dem Feuer-, Wasser-, Erd- und Luftbewohner gemeinsam zusammenleben. Die Geschichte stellt Ember vor, eine taffe, schlagfertige und feurige junge Frau, deren Freundschaft mit einem lustigen, trotteligen Typen namens Wade ihre Überzeugungen über die Welt, in der sie leben, in Frage stellt.

Loki Staffel 2 ab dem 6. Oktober

In der Serie „Loki“, die nach den Ereignissen von „Avengers: Endgame“ spielt und von den Marvel Studios entwickelt wurde, nimmt der gleichnamige, launische Schurke (Tom Hiddleston) seine Rolle als Gott des Schabernacks wieder auf. Ab dem 6. Oktober wird die zweite Staffel bei Disney+ verfügbar gemacht.

Zum Nachlesen

Das Kleingedruckte: Ersparnis im Vergleich zum aktuellen Preis für das Monatsabo in Höhe von 8,99 €. Das Angebot gilt bis zum 20.09.2023 um 23:59 Uhr. Ausschließlich für neue und zurückkehrende Abonnenten von Disney+ gültig, die mindestens 18 Jahre alt sind und zurzeit kein aktives Abo nutzen. Wenn du dieses Angebot in Anspruch nimmst, verlängert sich dein Abo nach Ablauf des 3-monatigen Aktionszeitraums automatisch auf monatlicher Basis zum Premium-Preis von 11,99 €, sofern du nicht vor diesem Zeitpunkt kündigst. Du kannst jederzeit mit Wirkung zum Ende deines Abrechnungszeitraums kündigen