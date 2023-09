Smarte Heizkörper-Thermostate von Bosch, Eve und Tado reduziert

Nachdem ich im August zum Teil mit langer Hose herumgelaufen bin, was bei mir im Sommer höchst selten ist, schwitzen wir aktuell ja mal wieder ordentlich. Eins kann ich euch aber sagen: Der nächste Winter kommt bestimmt. Im Smart Home Online-Shop tink.de könnt ihr jetzt vorsorgen und verschiedene Heizkörper-Thermostate günstiger kaufen.

Bei den Marken habt ihr die Qual der Wahl: Reduziert sind unter anderem die smarten Thermostate von Bosch, Eve oder Tado. Wir wollen euch einen kleinen Überblick verschaffen – inklusive Preisvergleich.

Bosch Smart Home Controller II mit fünf Thermostaten

Falls ihr in die umfangreiche Welt von Bosch Smart Home einsteigen möchtet, dann bekommt ihr bei tink.de den Bosch Smart Home Controller der zweiten Generation zusammen mit fünf Heizkörper-Thermostaten für 279,95 Euro. Verwendet dafür den Gutscheincode BOSCH20 im Warenkorb. Spannend: Alleine der Controller kostet im Preisvergleich über 80 Euro.

Die Thermostate von Bosch punkten mit einem schicken Design und einem großen Display, auf dem ihr die eingestellte Temperatur ablesen könnt. Das System bietet viele andere Sensoren, Schalter und sogar Kameras. Eine Anbindung an HomeKit ist bereits jetzt möglich, Matter soll im Anfang 2024 folgen. Unseren Test findet ihr hier.

Bosch Controller mit 5 Thermostaten für 279,95 Euro

Listenpreis Thermostat: 79,95 Euro

79,95 Euro Preisvergleich Thermostat: 50 Euro

50 Euro Preisvergleich Controller: 83 Euro

Sechs Eve Thermo Heizkörper-Thermostate mit Thread

Bisher waren die Eve Thermo Heizkörper-Thermostate ausschließlich in der Apple-Welt zuhause, die Einbindung in HomeKit quasi perfekt. Mit Android hatte man bisher keine Chance. Das wird sich allerdings ändern, denn am 14. November erhalten die Eve Thermo ihr versprochenes Matter-Update und können dann auch mit anderen Systemen verbunden werden.

Im Bundle mit gleich sechs Thermostaten könnt ihr die gesamte Wohnung smart machen – und zahlt dafür einen Stückpreis von 55 Euro. Ein zusätzlicher Hub ist nicht notwendig, eine HomeKit-Steuerzentrale wie ein Apple TV oder HomePod für die Fernsteuerung aber empfehlenswert.

Eve Thermo Heizkörper-Thermostat im 6er-Pack für 329,95 Euro

Listenpreis Thermostat: 79,95 Euro

79,95 Euro Preisvergleich Thermostat: 71 Euro

Smart Heizen mit Thermostaten von Tado

Tado wird bald einen Controller für Wärmepumpen auf den Markt bringen. Mit klassischen Thermostaten kennt man sich dagegen schon einige Jahre aus. Und ich muss sagen: Das schlichte und runde Design gefällt mir bei Tado immer noch am besten. Zudem wird die Temperatur über kleine LEDs sehr gut erkennbar dargestellt, sobald man am Thermostat dreht.

Für den Betrieb ist zwingend eine Bridge erforderlich, die allerdings ziemlich klein ist, per USB mit Strom versorgt werden kann und per WLAN ins Heimnetz kommuniziert. Der Preis des Bundles ist allerdings so gut, dass es sich selbst mit bereits vorhandener Bridge lohnt.