Disney+: 2,4 Millionen Abos verloren & Entlassung von 7.000 Angestellten

Der Videostreaming-Anbieter Disney+ hat nach dem ersten Quartal unter der Führung von CEO Bob Iger weniger positive Nachrichten zu vermelden. Bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen für Q1 2023 erklärten die Verantwortlichen von Disney+, dass man erstmals einen Rückgang von Abonnements hinnehmen musste.

So hat man im vergangenen Quartal einen Rückgang von 2,4 Millionen Abonnements von 164,2 Millionen auf 161,8 Millionen zu vermelden. Dies ist der erste Verlust von Abonnenten und Abonnentinnen seit dem Start des Streamingdienstes im Jahr 2019. Der Rückgang ist laut eines Berichts von TechCrunch primär darauf zurückzuführen, dass Disney+ Hotstar Abonnements verloren habe. „Der internationale Streaming-Dienst, der in Indien und Teilen Südostasiens verfügbar ist, verzeichnete einen Rückgang von 3,8 Millionen Abos […].“ In den USA und Kanada hingegen konnte Disney+ 200.000 neue Abonnements gewinnen.

Ähnlich wie auch schon Netflix zuvor will man bei Disney+ nun auch darauf verzichten, Prognosen für den Abonnement-Zuwachs abzugeben. Zudem stellen die aktuellen Quartalsergebnisse das von Disney+ ausgegebene Ziel für 2024 in Frage. Bis zum nächsten Jahr wolle man eigentlich zwischen 215 und 245 Millionen Abonnements erreichen – was gleichbedeutend mit einem Wechsel an der Spitze der Videostreaming-Dienste wäre, den derzeit noch Netflix mit 230 Millionen Abonnements inne hat.

Kosteneinsparung in Höhe von 5,5 Milliarden USD geplant

Disney+ vermeldete für Q1 2023 auch einen Anstieg der Einnahmen und teilte die Zahl 23,51 Milliarden USD an Umsätzen für das Quartal mit – im letzten Quartal waren es noch 20,15 Milliarden USD. Auch der operative Verlust im Bereich Direct-to-Consumer wurde von 1,5 auf 1,1 Milliarden USD verringert.

Nichtsdestotrotz plant Disney+, rund 5,5 Milliarden USD an Kosten einzusparen. Um das Streaming-Geschäft profitabler zu gestalten, enthüllte CEO Bob Iger während der Mitteilung der Quartalsergebnisse, dass man große Umstrukturierungen im Unternehmen plane, die auch mit einem Stellenabbau einher gehe. Ganze 7.000 Angestellte sollen entlassen werden. Bereits im November des vergangenen Jahres hatte Disney+ einen Einstellungsstop verhängt.