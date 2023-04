DKB-App mit Update: Bargeld einzahlen mit Cash im Shop

Ich bin ja weiterhin zufriedener DKB-Kunde, obwohl die Umstellung auf die VISA Debit Karte nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Mit der DKB-App (App Store-Link), die Neuentwicklung mit dem blauen Icon, kann ich auf die wichtigsten Funktionen zugreifen. Nach und nach kommen weitere hinzu, unter anderem ist jetzt Cash im Shop verfügbar.

Während man früher mit Cash im Shop auch Bargeld abheben konnte, kann man mit der Funktion nur noch Bargeld einzahlen. Abgewickelt wird das ganze über viacash.com, unter anderem stehen als Partner REWE, Rossmann, dm, toom, Penny, Billa, Ludwig und mehr zur Auswahl bereit. Innerhalb der DKB-App öffnet sich ein neues Fenster, das abermals eine mobile Webseite lädt. Eine native Einbindung in die neue, moderne App wäre definitiv die bessere Lösung gewesen.

Hier könnt ihr einen Betrag zwischen 50 und 999,99 Euro wählen, wobei pro 24 Stunden nur eine Bargeldeinzahlung möglich ist. Mit dem generierten QR-Code könnt ihr dann an der Supermarktkasse das Geld einzahlen. Beachtet: Hier fällt ein Einzahlungsentgelt in Höhe von 1,5 Prozent des Betrags an.