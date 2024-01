DreameBot L10s Pro Ultra Heat: Neuer Saug- und Wischroboter auf der CES 2024

Das Unternehmen Dreame hat auf der CES 2024 neue Produkte vorgestellt, darunter auch die neueste Generation von Saug- und Wischrobotern. Der DreameBot L10s Pro Ultra Heat ist das neueste Mitglied der Familie, gleichzeitig Nachfolger des beliebten L10s Ultra, und vereint alle Top-Innovationen der Marke in einem Gerät.

Rotierende Wischmopps mit MopExtend-Technologie für saubere Kanten

Dank der ausfahrbaren Mopps mit sogenannter MopExtend-Technologie gehören schmutzige Kanten der Vergangenheit an. Der L10s Pro Ultra Heat verfügt über eine noch präzisere Kantenerkennung und fährt seinen Mopp bei Bedarf an Hindernissen oder Fußleisten entlang. Die rotierende Bauweise sorgt dabei für maximale Reinigungsleistung, auch bei hartnäckigen Verschmutzungen. Eine im Lieferumfang enthaltene 6-in-1 Station mit Heißwasser-Mopp-Reinigung und Putzmittel-Dosierung kümmert sich bis zu 75 Tage lang autark um die Belange des Reinigungsroboters:

Mopp-Reinigung mit heißem Wasser: So sorgt der L10s Pro Ultra Heat für immer hygienische Bodenpflege. Denn die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Und dank eines großzügigen 4-Liter-Schmutzwassertanks und einem 4,5-Liter-Tank für sauberes Wasser ohne ständigen Wasserwechsel von Hand.

So sorgt der L10s Pro Ultra Heat für immer hygienische Bodenpflege. Denn die Reinigung der Mopps mit heißem Wasser löst selbst hartnäckige Flecken, entfernt effektiv Gerüche und verstärkt die Wirkung der Reinigungslösung. Und dank eines großzügigen 4-Liter-Schmutzwassertanks und einem 4,5-Liter-Tank für sauberes Wasser ohne ständigen Wasserwechsel von Hand. Automatische Mopptrocknung mit Heißluft: Trocknet die Mopps nach der Reinigung mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu vermeiden.

Trocknet die Mopps nach der Reinigung mit Heißluft, um Schimmelbildung und schlechte Gerüche zu vermeiden. Auto-Empty/Hands-Free bis zu 75 Tage: Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden.

Mit der DualBoost 2.0-Technologie und einem 3,2-Liter-Staubbeutel wird der Staubbehälter bis zu 75 Tage lang automatisch entleert und muss weniger als sechsmal pro Jahr gewechselt werden. Automatische Frischwasserversorgung: Füllt den Wassertank des Roboters nach, damit er weite Strecken ohne Unterbrechung wischen kann und er nie auf dem Trockenen sitzt.

Füllt den Wassertank des Roboters nach, damit er weite Strecken ohne Unterbrechung wischen kann und er nie auf dem Trockenen sitzt. Automatisches Nachfüllen von Reinigungsmitteln: Befüllt den Roboter mit dem richtigen Verhältnis von Reinigungsmitteln und Wasser für glänzende und umweltschonende Putzergebnisse.

Optional ist für die Reinigungsstation auf ein Wasseranschluss-Kit erhältlich, das die vollautomatische Bodenreinigung zur Realität werden lässt. Mit dem Erweiterungspaket kann die Station des L10s Pro Ultra Heat an Frisch- und Abwasser-Anschlüsse angeschlossen werden und befüllt sich fortan automatisch.

Vormax-Saugsystem mit Saugkraft von 7.000 Pa

Um auch groben Schmutz und schwierigsten Oberflächen gewachsen zu sein, kommt der L10s Pro Ultra Heat mit kraftvollen 7.000 Pa-Saugkraft. Dank des strömungsoptimierten Turbo-Force-Luftkanalsystems ist er dabei trotzdem besonders leise. Der L10 Pro Ultra Heat kommt zudem als erster seiner Klasse mit der Schmutzerkennung CleanGenius: Damit erkennt er automatisch hartnäckige Flecken und reinigt die Stellen bei Bedarf mehrfach.

Der Saug- und Wischroboter findet darüber hinaus dank einer Smart Pathfinder-Navigation stets den besten Weg. Dank der KI-Hinderniserkennung mit strukturiertem Licht umfährt er außerdem zuverlässig und präzise Hindernisse.

Preise und Verfügbarkeit

Informationen zur Verfügbarkeit des L10s Pro Ultra Heat will Dreame in den kommenden Wochen bekannt geben. Der Preis des neuen Saug- und Wischroboters samt 6-in-1-Reinigungsstation soll laut Hersteller unter 1.000 Euro liegen. Wir werden euch natürlich informieren, sobald wir in dieser Hinsicht Neues erfahren.