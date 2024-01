Shokz OpenSwim Pro: Neuer Open-Ear-Knochenschall-Kopfhörer für Land und Wasser

Der Hersteller Shokz, bekannt für offene Kopfhörer mit patentierter Knochenleitungstechnologie, hat auf der derzeit stattfindenden CES 2024 in Las Vegas den OpenSwim Pro, den ersten Bluetooth- und MP3-fähigen Sportkopfhörer der Marke mit Knochenleitungstechnologie, angekündigt.

Der OpenSwim Pro ist ein Multisport-Kopfhörer, der speziell für Athleten entwickelt wurde: Mit seinem offenen Ohr-Design und dem leichten Rahmen kann man beim Schwimmen seine Lieblingsmusik hören und beim Laufen oder Radfahren bequem und kristallklar Audio streamen. Die offenen Kopfhörer haben einen flexiblen Rahmen aus einer Nickel-Titan-Legierung mit einem weichen Silikonmaterial und einem Biofit-Design, das für einen sicheren Sitz sorgt und sich hervorragend mit einer Badekappe und Schwimmbrille kombinieren lässt.

Die Neuerscheinung von Shokz ist nicht nur zum Schwimmen geeignet, sondern auch für die gleichzeitige Interaktion mit Kollegen und Kolleginnen, dem Kontakt zu Familie und dem Freundeskreis: So bleibt man in der Umgebung präsent und bekommt trotzdem jede Menge Motivation während des Workouts. Mit einem einfachen Tastendruck oder in der Shokz-App lässt es sich problemlos zwischen Bluetooth-Streaming und MP3-Hören wechseln.

Das sind alle Features des neuen Shokz OpenSwim Pro:

Dank der Wasserdichtigkeitsklasse IP68 lassen sich die Kopfhörer bis zu zwei Stunden lang unter zwei Metern Wassertiefe verwenden.

Dank Bluetooth- und MP3-Fähigkeit können Fitnessbegeisterte den OpenSwim Pro jederzeit und überall nutzen.

Das charakteristische offene Design von Shokz verbessert das Situationsbewusstsein und sorgt für stete Verbindung zur Umwelt.

Die ergonomische Form sorgt für ganztägigen Tragekomfort und einen sicheren Sitz, der auch bei anstrengenden Übungen bestehen bleibt.

Ausgestattet mit PremiumPitchTM 2.0+, das für einen klaren Klang, eine kräftige Lautstärke und einen satten Bass sorgt.

Eine bis zu neunstündige Laufzeit des 160 mAh-Akkus und eine Schnellladefunktion sorgen dafür, dass man kein Training ohne Musik durchstehen muss.

Dank des 32GB großen MP3-Speichers, auf dem bis zu 8.000 Songs gespeichert werden können, sind die Möglichkeiten für Wiedergabelisten groß.

Ausgestattet mit zwei Mikrofonen, die eine Rausch- und Echounterdrückung ermöglichen und für klare Gespräche sorgen.

Für ein individuelles Hörerlebnis lässt sich mit der Shokz App die bevorzugte EQ-Einstellung auswählen, einschließlich Standardmodus, Vocalice-Booster-Modus und Schwimmmodus.

Darüber hinaus verfügt der neue Shokz OpenSwim Pro über ein Multipoint-Pairing und Bluetooth v5.3, das eine schnelle und stabile Verbindung mit einer Reichweite von bis zu zehn Metern ermöglicht – so lässt es sich nahtlos zwischen verschiedenen Produkten wechseln. Der Kopfhörer ist nur 27 Gramm schwer und versteht sich mit den Musikformaten MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC, M4A und APE.

Zu Preisen und Verfügbarkeiten hat sich der Hersteller bisher noch nicht geäußert. Der reine MP3-Kopfhörer für Schwimmer und Schwimmerinnen, der Shokz OpenSwim, ist derzeit auf der Website des Unternehmens für 189,95 Euro erhältlich. Es ist daher davon auszugehen, dass der neue OpenSwim Pro nochmals deutlich über diesem Preis liegen wird. Sobald wir zum OpenSwim Pro Neues erfahren, werden wir euch natürlich informieren.