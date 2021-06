Duck Souls: Schneller Action-Platformer zum kleinen Preis

Retro-Platformer mit einem erhöhten Schwierigkeitsgrad sind genau die richtige Herausforderung für euch? Dann bietet euch der App Store derzeit eine passende Neuerscheinung: Duck Souls (App Store-Link) vom bekannten Publisher Crescent Moon Games. Das Spiel für iPhone und iPad erscheint am Mittwoch im App Store und kann derzeit für einen Preis von nur 1,09 Euro „vorbestellt“ werden. Den Rabatt in Höhe von 50 Prozent gibt es nur noch vor dem Start des Spiels.

„Duck Souls spielt in einer niedlichen und tödlichen Fantasiewelt, in der viele Gefahren versuchen werden, dir die Flügel vom Körper zu schneiden, während du darum kämpfst, alle verlorenen Eier zu finden und deine Art am Leben zu erhalten. Laufe, springe und rase durch eine bunte und tückische Umgebung, um alle zu retten und ein Held zu werden“, lässt uns das Entwicklerteam wissen.

Duck Souls nicht im ersten Anlauf zu bewältigen

Insgesamt bietet die Neuerscheinung direkt zum Start 100 handerstellte Level, die in zwei verschiedenen Schwierigkeitsstufen absolviert werden können. Die einzelnen Level sind im Idealfall zwar nur ein paar Sekunden lang, dieser Idealfall wird aber nur selten eintreffen. Viel wahrscheinlicher ist es, dass ihr zahlreiche Versuche benötigt, um es bis an Ziel zu schaffen.

In Duck Souls kommt es auf Schnelligkeit und Geschicklichkeit an. Bewegt wird die kleine Ente mit dem linken Daumen, während man mit dem rechten Daumen springen und kurze Strecken fliegen kann. Dabei ist stets Vorsicht geboten: In Duck Souls lauern 20 verschiedene Arten von Fallen nur darauf, euch zu erwischen. Wenn ihr eine echte Herausforderung sucht und die pixelige Grafik euren Geschmack trifft, dann dürft ihr hier zuschlagen.